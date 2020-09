Kikötőjét félti Csopak

Nyílt levélben fordult a helyiekhez a település Facebook-oldalán Ambrus Tibor, Csopak polgármestere, miután a Balatoni Hajózási Zrt. 52 millió forintos kikiáltási áron meghirdette árverésre a kikötőt.

A csopaki kikötő három másikkal együtt eladóként szerepelt a cég reorganizációs tervében, amelyet májusban, a részvényes települések ellenében fogadott el a Magyar Turisztikai Ügynökség. A négy település azóta jelezte: átvenné üzemeltetésre a kikötőket, s hosszas tárgyalás után Balatonudvari, Balatonakali, Balatonkenese 25 évre meg is kapta a területet ingyenes használatra. A három falu vállalta, hogy továbbra is biztosítják a közforgalmat a kikötőkben, fizetik az üzemeltetési költségeket, s a szerződéses időszak végén nem számolják el esetleges értéknövelő beruházásaikat. Csopaknak azonban nem sikerült megegyeznie a céggel, ugyanis a Bahart csak a kikötő egy részét – nagyjából a betonmólót – adta volna át a településnek, a többit – amely közparkként fontos lett volna a községnek – továbbra is értékesítésre szánta a hajózási társaság. Ambrus Tibor akkor lapunknak azt mondta, megpróbálják megvenni a területet, Csopaknak ugyanis nagyon fontos a kikötő, a település életének szerves része, rengeteg tervük van, hogyan hasznosítanák. – Abban kérem az önök és minden civil szervezet segítségét, erősítsenek meg bennünket, hogy önök is nyitott közparkként szeretnék a jövőben látni és használni ezt a területet, és egyetértenek abban, hogy többlet építési jogot ne adjunk a területnek – fordult nyílt levélben a nemrégiben még a Kerekedi-öböl feletti terület átminősítése ellen sikerrel küzdő civil aktivistákhoz a polgármester. Ambrus Tibor szerint a kikötőt a beépítés fenyegeti, hiszen az árverési kiírásban már nem szerepel, hogy közforgalmú kikötőként kell üzemeltetni a területet. A polgármester azt állítja, tudomása van arról, hogy máris feltűntek bizonyos befektetői csoportok, sőt, már jelezték az önkormányzatnak az átsorolási igényüket. Szerinte könnyen belátható, ha egy befektető akár többszáz millió forintért megvásárolja a területet, akkor be is szeretné építeni, és a csopakiak nem fognak tudni szabadon kijutni a Balatonhoz ezen a területen keresztül. Kerestük Ambrus Tibort, hogy milyen befektetői csoportokról tud, illetve Csopak valóban részt vesz-e az árverésen, de cikkünk megjelenéséig nem sikerült megszólaltatnunk.