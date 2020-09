363,17 forinton az euró

A kormány 13 milliárd forintot különít el a "Tisztítsuk meg az országot!" nevű, a közforgalmú területek kitakarítását célzó "projekt" 2020 végéig tartó első ütemére - derül ki a hétfő esti Magyar Közlönyből.

A határozat szerint közreműködő szervezet a MÁV, a Magyar Közút, az állami erdészetek és nemzeti parkok, az Országos Vízügyi Főigazgatóság, a Pintér Sándor belügyminiszter javasolta "pilot", illetve pályázaton kiválasztott önkormányzati helyszínek, valamint a Palkovics László innovációs- és technológiai miniszter által - szintén pályázati úton - támogatott egyházak, illetve civil és gazdasági szervezetek. (Utóbbiak csak a hulladék szállítását és kezelését végezhetik.) A különböző lakosságszám alapján "pilothelyszínként" jelölik ki Csepelt, Kaposvárt, Esztergomot, Monort, Kapuvárt, Balatonfőkajárt, Füzért és Sümeget. (A tavalyi önkormányzati választásokon aratott ellenzéki előretörés ellenére az Orbán-kabinet csak kormánypárti polgármester irányította helyhatóságokat választott ki. Az lista egy, halványnarancssárga kakukktojása Balatonfőkajár független, bár kormánypárti politikusokkal sűrűn együtt mutatkozó polgármestere, Forró Zsolt.) A belügyminiszternek a forrás beérkezését követő 30 napon belül egymilliárdos keretű pályázatot kell kiírnia helyhatóságoknak.



Fővárosi kerület, megyei jogú város és 40 ezres lakosságszám felett 20,

25-40 ezer fő között 15,

10-25 ezer fő között 7,

5-10 ezer fő között 5,

1-5 ezer fő között 3,

ezer fő alatt pedig 2

millió forintot nyerhet e célra egy település legfeljebb. Nagy István agrárminiszter 280 milliót költhet a hulladék-fóliasátrak begyűjtésére. Az októbertől az év végéig tartó második szakaszban a "pilothelyszínek" tapasztalatai alapján a közreműködő szervezeteknek el is kell takarítaniuk területükről a legcsúnyább halmokat. Legfeljebb 800 millióból megrendelnének egy hulladékradar nevű, bárki számára ingyenesen elérhető applikációt, amely adatai a közreműködő szervezetekhez vagy az érintett jegyzőhöz futnának be. A határozat egy, még a szokásosnál is nyakatekertebb pontja úgy összegezhető, hogy a szemétszedést főleg közmunkásokra bíznák. A munkák megszervezése, az applikációban jelzett szeméthalmok eltakarítása a közreműködő szervezetek felelőssége, amiként nekik kell gondoskodniuk az újabb kihelyezés megelőzéséről is. Az önkormányzatoknak be kell gyűjteniük az avart is. A munkák irányítására Pintér Sándor minisztériuma 50 milliót kap. Az elszámolás alapvetően utólagos (vagyis számla ellenében fizetnek), de azért előleg is igényelhető. Bár külön nevesítik a támogatható elképzelés-típusokat, a kormány más célokat is nevesíthet. A gyűjtés költsége nem haladhatja meg a szállítási és a kezelési igény 35 százalékát, illetve az ügyintézésre sem fordítható több az elnyert összeg 5 százalékánál. A tapasztalatokat a kormány részére Palkovics Lászlónak kell összegeznie, javaslatot téve a jövő évi módosításokra és költségvetésre. Bár a hosszú határozat számos újdonságot tartalmaz a kormányfő által már az év elején felvetett hulladékeltakarítási akcióterv kapcsán, mégis legalább annyira nevezhető foghíjasnak. Némiképp egyedül hagyják a "közreműködő szervezeteket" például abban, hogy miként szoktassák le a szabálytalankodókat az újabb szemétkihelyezésről. Korábban Boros Anita, az innovációs és technológiai tárca illetékes, építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára a téma kapcsán kilátásba helyezett ingatlanvédelmi, kamera- és sorompórendszer-támogatásokat. De nem tér ki a határozat az ügy kapcsán szintén emlegetett büntetőjogi szigorításokra sem. Várhatóan az sem könnyíti meg a végrehajtást, hogy könnyen összekeveredhetnek az - elképzelések mögött eddig álló - innovációs- és technológiai tárca, valamint a munkálatok irányítására most felkért belügyminiszter feladatai.