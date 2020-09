Több mint 5500 köbméternyi illegális szemetet találtak a Pilisi Parkerdőben

Miközben a tavasszal elrendelt hitelmoratórium lehetőségével élők kétharmada gyermektelen, a többség pedig fiatal, a kormány a nyugdíjasoknak és a családosoknak adna hosszabbítási lehetőséget.

Számítások szerint 752 ezer hitelszerződést érint a kormány azon döntése, miszerint jövő június 30-ig meghosszabbítják a hitelmoratóriumot a gyermeket nevelő szülők, a nyugdíjasok, az álláskeresők és a közfoglalkoztatottak számára, valamint azon vállalkozásoknak, amelyeknek bevétele 25 százalékkal csökken. Ezt Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerdán egy Facebook-videóban árulta el , ahol úgy fogalmazott: mint ismert, a kormány meghosszabbította a hitelmoratóriumot egyes társadalmi csoportok számára. Csakhogy az erről szóló jogszabály még nem jelent meg, így számos részletkérdés - például, hogy ki számít majd munkanélkülinek - tisztázatlan. Az sem világos, hogy az összes, a paramétereknek megfelelő lakossági hitelszerződést automatikusan felfüggesztik-e januártól, vagy csak azokat, amelyek már eddig is moratóriumban voltak. Kérdés továbbá, hogy utóbbi megoldás esetén a korábban a felfügesztéssel nem élő, de az új kritériumoknak megfelelő ügyfelek is visszaléphetnek-e majd a moratóriumba. Tavasszal a hitelmoratórium automatikus volt, vagyis az összes adósnál azonnal felfüggesztették a részletek beszedését a bankok . A moratóriumból ugyanakkor ki lehetett lépni, ezt pedig sokan meg is tették. A jegybank adatai szerint nyáron a mintegy 2,7 millió lakossági adós mintegy 60 százaléka, 1,6 millió ember nem fizette legalább egy hitelét. Számaikból pedig az is kiderült, hogy éppenséggel nem a gyermekes családok, és nem is a nyugdíjasok éltek a legnagyobb arányban a felfüggesztés lehetőségével, hanem a gyermektelenek és a fiatalok. "A moratóriumosok kétharmada gyermektelen, a fiatalabbak felülreprezentáltak. Ez egy generációs kérdés is, amire oda kell figyelni" – fogalmazott ezzel kapcsolatban egy konferencián Fábián Gergely, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója. Lényegében ugyanezen arányokra hivatkozik a kormány is – igaz, teljesen más értelmezéssel. A kormany.hu-n is közzétett , MTI által kiadott összegzés szerint az augusztusi adatok alapján „a gyereket nevelők képezik a moratóriumot igénybe vevők legnagyobb, 512 ezres csoportját, hitelállományuk 1178 milliárd forint”. (Vagyis a moratóriumosok kétharmadának valóban nincs gyereke.) A nyugdíjasok közül mintegy 160 ezren nem fizetnek: nekik összesen 368 milliárd forintnyi hitelük van. Emellett 64 ezer álláskereső függesztette fel 147 milliárd forintnyi kölcsönét. A legkevesebben, 16 ezren a közfoglalkoztatottak éltek a moratórium lehetőségével, összesen 37 milliárd forintnyi hitel esetében. Mindezek alapján a lakossági moratórium meghosszabbítása az eddigi nemfizetőknek közel a 47 százalékát érintheti. Tartozásuk 1730 milliárd forint, ami a moratóriumot jelenleg igénybe vevők hitelének fele – olvasható az összegzésben. Hozzáteszik: a vállalatok 15-20 százaléka, azaz mintegy 10-12 ezer cég minősülhet sérülékenynek, várhatóan ennyien igénylik majd a moratóriumot továbbra is az eddigi 60 ezer nem törlesztő közül. Az MNB szerint egyébként a moratóriummal élő lakossági adósok 10-15 százaléka tekinthető sérülékenynek jövedelmi és munkaerőpiaci helyzetének változása miatt, ez a mintegy 160-240 ezer háztartási hiteles a moratórium nélkül várhatóan fizetési nehézségekkel nézne szembe. A 60 ezer moratóriumban lévő céges adós közül pedig mintegy 20 ezernek lehetnek hasonló problémái.