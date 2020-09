Súlyos baleset: ketten életveszélyesen megsérültek a frontális karambolban Óbudán

Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és fogolyszökés miatt is vádat emeltek ellene.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt és letöltendő börtönbüntetést indítványoz a kamasz ellen, aki tavaly levágta a nyomkövetőt magáról, majd volt barátnőjének és a lány édesanyjának életére tört – írja az ügyészség . A vádirat szerint a vádlott, a cselekmény idején 16 éves fiú viharos, ,,se veled, se nélküled” szerelmi viszonyt folytatott egy kiskorú lánnyal, akit alkalmanként meg is ütött. A lány végül szakított vele, de a fiú ezt nem tudta feldolgozni. A fiatalkorú 2018-ban, korábbi párkapcsolatában a jegyese életére tört, emiatt büntetőeljárás és nyomkövető eszközzel biztosított bűnügyi felügyelet alatt állt. Akkori barátnőjét megütötte, majd több, mint 4 méter magasról márciusban a fagyos Dunába lökte a sértettet . A lány kimászott, a fiú azonban ezután is bántalmazta, amely következtében a lány közvetlen életveszélyes állapotba került. A fiú 2019. augusztus 8-án levágta magáról a nyomkövetőt és egy bicskát magához véve átment Pestről a XI. kerületbe, ahol volt barátnőjére és a lányát védeni igyekező édesanyára támadt . Mindkettőjüket többször – a lányt a földre is rántva és leszorítva – megszúrta. A fiatalkorú támadó csak akkor hagyott fel a cselekménnyel, amikor az édesanya telefonon segítséget ért. A lány életét csak az időben kiérkező, szakszerű mentőorvosi ellátás mentette meg.