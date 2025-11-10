Busztragédia - Három súlyos sérült már hazaérkezett

Mentőhelikopterrel érkezett meg vasárnap délután a budapesti Honvédkórházhoz a péntek éjjeli veronai buszkatasztrófa két súlyos sérültje. Mentőautóval a budapesti Honvédkórházba szállították vasárnap este a veronai buszkatasztrófa harmadik súlyos sérültjét - tudósított a helyszínről az M1 aktuális csatorna.