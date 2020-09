Polgári engedetlenséggel válaszol Lukasenka eskütételére az ellenzék

Azonnali polgári engedetlenségre szólított fel szerdán a fehérorosz ellenzék válaszul arra, hogy Aljakszandr Lukasenka elnök letette a hivatali esküt - írja az MTI.

Korábban a Népszava is beszámolt az ünnepélyes ceremóniáról, amely annyira titkos volt, hogy a diktátor több minisztere sem tudott az eseményről. Ráadásul törvényt is sértettek, mivel az előírások szerint a ceremóniát közvetítenie kell a televíziónak. Az állami hírügynökség szerint erre reagálva a Vilniusba menekült Szvjatlana Cihanouszkaja volt elnökjelölt - Lukasenka legutóbbi választási ellenfele - elítélte az előre be nem jelentett beiktatási ceremóniát. Az ellenzéki politikus az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) parlamenti közgyűlésén úgy fogalmazott, hogy Lukasenka ettől a naptól "nem legitim vezetője Fehéroroszországnak".