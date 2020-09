Nyugat-Magyarországon emelkedhet leginkább a fertőzöttek száma a szennyvíz alapján

Jogos kérdés, hogy miképp adják be az influenzaoltást a telefonon rendelő házi orvosok.

A járványügyi adatok az elmúlt 24 órában több változást mutatnak – jelentette ki Müller Cecília az Operatív Törzs szerda délelőtti sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 951 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 20 450 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 8 krónikus beteg, így az elhunytak száma 702 főre emelkedett. A nyolc új áldozat közül a legfiatalabb 48 éves, a legidősebb 69 éves volt. Főként szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedésük volt, illetve cukorbetegségben szenvedtek. 86 embert gyógyultnak nyilvánítottak az elmúlt napon. Összesen 4644-en gyógyultak meg eddig, az aktív fertőzöttek száma pedig 15 104 fő. Kórházban 558 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 35-en vannak lélegeztetőgépen. Hangsúlyozta hogy majdnem egy hete az ezret közelíti az új fertőzések száma, ami azt mutatja, hogy felszálló ágban van a járvány. Úgy fogalmazott, hogy nagyon nagy fegyelmezettséget kíván ez mindenki részéről. Kérte, hogy aki légúti tüneteket észlel magán, az ne menjen közösségbe, és ez a gyerekekre is vonatkozik. Emlékeztetett arra, hogy bővül azoknak a tereknek a száma, ahol kötelező maszkot viselni. Emellett javasolt a maszk használata, ha bárhol sorban állunk, vagy liftben, taxiban vagyunk, illetve ha látogatóba megyünk valahova. A menyasszonytáncot nem javasolják most az esküvőkön. Ott is javasolják a maszk viselését, ahol a másfél méteres védőtávolság nem tartható. Az országos tisztifőorvos ismét részletesen beszélt a helyes maszkhasználatról , illetve a kézfertőtlenítés jelentőségéről. Az elmúlt napokban a karanténkötelezettség két hétről tíz napra csökkent a tünetmenteseknél, illetve a kontaktszemélyeknél. Ezt azzal indokolta, hogy rengeteg tapasztalat gyűlt össze a tavaszi első hullám óta, és a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a tíz nap kellő biztonságot ad ahhoz, hogy egy fertőzött ne adja tovább a vírust, mivel öt-hat nap a lappangási idő. Akit szoros kontaktszemélynek minősít a járványügyi hatóság, neki is tíz napra kell karanténba vonulnia. Ha tüneteket is mutat, értesítenie kell a háziorvosát, aki gondoskodik a laborvizsgálatról. Közölte, hogy Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere arra kérte a kórházak főigazgatóit, hogy fegyelmezetten hajtsák végre a járvány megfékezéséhez szükséges intézkedéseket. Már nem gócosan van jelen a járvány Magyarországon, hanem közösségi terjedés van, vagyis bárhol megjelenhet a fertőzés. Az is cél, hogy maradjanak „tiszta kórházak”, ezért is hasznos a koncentrált ellátás. Kérte, ne lepődjön meg senki, hogy ha nem a területileg illetékes kórházba kerül, mivel a koronavírusos betegek ellátása kijelölt intézményekben zajlik. Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy folytatják a helyszíni ellenőrzéseket, így tavasz óta már több mint egymilliót végeztek. Jelenleg 26 749 hatósági karantén van az országban. Felhívta a figyelmet arra, hogy hat év fölött mindenki köteles maszkot viselni a tömegközlekedéskor, üzletekben, színházakban, könyvtárakban, mozikban, múzeumokban és egészségügyi intézményekben.