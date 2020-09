Kiskapu ifjú pároknak a 23 órás záróra megkerülésére Hódmezővásárhelyen

Márki-Zay Péter polgármester önkormányzati helyiségeket ad ki lakodalom céljára, ahol akár másnap reggelig is rophatják.

Segítünk a most egybekelő fiatal pároknak, akiket nagyon kedvezőtlenül érintett a kormány azon rendelkezése, amely szerint este 11 óra után tilos a vendéglátóhelyet nyitva tartani, és ez alól a lakodalom sem kivétel – jelentette be Facebook-oldalán Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere kiemelte: a városnak számos komoly rendezvény megtartására is alkalmas helyisége van, amelyek nem minősülnek vendéglátóhelynek, például sportcsarnokok, a városi uszoda átriuma, olvasóköri terem.



„Szívesen kiadjuk ezeket a vásárhelyi fiataloknak lakodalom céljára – érdeklődés esetén a városházán Laczkó Judit irodavezető asszonyt keressék” – kürtölte világgá a városvezető.

Márki-Zay azt sem rejtette véka alá, hogy a 23 órás záróráról szóló járványügyi rendelkezést értelmetlennek tartja, és reméli, hogy azt hamarosan módosítják.

„A vírus 11 óra előtt is pont olyan veszélyes, mint utána, az esküvőket pedig sokan éppen a tavaszi első hullám miatt halasztották el őszre” – fejtette ki a polgármester.