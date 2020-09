Újabb győri versenyző lett koronavírusos, neki is kell hagynia a kajak-kenu világkupát

A Ferencváros 25 év múltával újra bejuthat a labdarúgó Bajnokok Ligája főtáblájára. A selejtező rájátszásában a norvég Molde az ellenfél.

Negyed évszázad múltával ismét ott lehet a labdarúgó Bajnokok Ligája főtábláján a Ferencváros. Az 1995/96-os szezonban a zöld-fehéreknek „csak” az Anderlechten kellett túljutniuk a csoportkörbe kerülésért, ezúttal viszont négy párharcot kell sikerrel megvívnia a magyar bajnoknak.

A koronavírus-járvány miatt a kvalifikáció első három körében egyetlen mérkőzés döntött, a svéd bajnok Djurgardent a Groupama Arénában 2-0-ra, az 51-szeres skót bajnok Celticet bravúros teljesítménnyel idegenben verte 2-1-re Szerhij Rebrov alakulata, míg legutóbb, múlt szerdán a vendég Dinamo Zagrebnek vágott vissza egy 2-1-es győzelemmel a tavaly ugyanebben a körben elszenvedett vereségért.

A mértékadó Transfermarkt által 24,7 millió euróra taksált Ferencváros az előző három körben egyaránt a legnehezebb ellenfelet kapta, kétszer nála papíron esélyesebb riválist búcsúztatott. Ezzel szemben a Moldét (12,85 millió) Fortuna kegyeibe fogadta, lévén összértéket tekintve csak gyengébb együttesekkel találkozott.

A norvég bajnokcsapatnak az első körben a finn KuPS búcsúztatása nem jelentett gondot (5-0), majd következett a szlovén Celje otthonában aratott 2-1-es győzelem, illetve az azeri Qarabag vendégeként tizenegyespárbajban kiharcolt továbbjutás.

A norvég bajnokság már jó ideje tart, 18 fordulót követően a Molde 34 ponttal a második helyen áll, hátránya 16 pont a listavezető FK Bodo/Glimt mögött. Az Erling Moe által irányított csapat nagyon az európai porondra fókuszál, legutóbbi kilenc bajnokijából hatot elveszített, legutóbb múlt szombaton 2-1-re kapott ki a Valerenga vendégeként.

A Molde – amely története során egyszer, az 1999/2000-es szezonban szerepelt a BL főtábláján – legutóbbi tíz hazai európai kupamérkőzésén nem talált legyőzőre, otthon 2015 novemberében a Fenerbahcétól kapott ki legutóbb. Az előző idényben a norvég együttes az Európa-liga csoportkörében a török gárda mellett az Ajaxot és a Celticet is maga mögé utasította, a legjobb 32 között a későbbi győztes Sevilla ellen búcsúzott. A norvég alakulat a megelőző két idényben az El-csoportkör kapujában esett ki: a szerb Partizan, előtte az orosz Zenit ellen. A 2017/18-as szezonban a csapatot erősítette az immár Dormtundban brillírozó Erling Braut Haaland, a jelenlegi keret legveszélyesebb támadója a nigériai Leke James, aki a bajnokságban 13 mérkőzésen 7 gólt szerzett.

Több ferencvárosi játékosnak is van kötődése Norvégiához, a csatár Franck Boli 2012 és 2014, valamint 2017 és 2019 között játszott a Stabaekban - közte egy szezont az Aalesundnál töltött -, kilenc alkalommal lépett pályára a Molde ellen és ezeken a találkozókon négy gólt szerzett. A bombaformában futballozó Tokmac Nguen - aki a Djurgarden, valamint a Celtic ellen is betalált, az NB I góllövőlistáját pedig holtversenyben négy találattal vezeti - 2011 és 2019 között futballozott Norvégiában, aktuális csapataival hatszor játszott a Molde ellen és négy gólt szerzett, igaz, egyszer sem volt a győztes oldalon.

A párharc első felvonása szerdán (tv: M4 Sport 21.00) Norvégiában – műfüves pályán – a spanyol Carlos del Cerro Grande sípjelére kezdődik, a visszavágót jövő kedden játsszák Budapesten. A BL rájátszásában már használják a VAR-technológiát, videóbíró is segíti a játékvezető munkáját.