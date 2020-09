Szabad szemmel: a magyar kormány a hírhedten erőszakos diák, akinek haza kellene kísérnie megvert társát

A menekültügyi bizottsági javaslatot sokan a populisták győzelmeként értékeleik.

Európa készpénzzel és az eddiginél több kitoloncolással igyekszik rávenni ellenkező tagjait, hogy fogadják el az új menedékpolitikát. De a terv jövője, mint ahogy sok részlet is, egyelőre teljesen bizonytalan . Vagyis túllépnének a kötelező kvótákon, amelyeket a többi közt Magyarország egyszerűen figyelmen kívül hagyott, minden büntetés nélkül. De azt most sem lehet tudni, hogy mi van akkor, ha egy kormány nem hajlandó közreműködni a közös erőfeszítésekben. Továbbra is nagyrészt a görögök, olaszok és spanyolok állják a cechet a dokumentumok nélkül landoló migránsok után, amíg – nem egyszer jó egy év alatt – eldől azok kérelme. A Bizottság azon van, hogy 10 ezer eurót kapjanak pl. a dánok, az osztrákok, a lengyelek és a magyarok. Ez az összeg fedezné az átköltöztetés és az ellátás költségeit az elején. Ám bizonytalan, hogy a koncepció nem vész-e el a jóváhagyási folyamat labirintusában. A Bizottság mindenesetre azt reméli, hogy jövőre meglesz a megállapodás. Az is gond, hogy idáig az érintetteknek csak egyharmadát tudták hazaszállítani, mert a származási ország nem fogadta vissza a többieket. Így azok éveken át maradnak a gyakran túlzsúfolt táborokban és a jogi bizonytalanságban. A Human Rights Watch képviselője nem hiszi, hogy ezután gyorsan meg lehet szabadulni az elutasított kérelmezőktől. Ezért félő, hogy azokra gyakorlatilag hosszú bebörtönzés vár. Egyelőre nem derült ki, hogy miért menne bele a tervbe, mondjuk, Magyarország, amely hallani sem akar a migránsokról. Hiszen az rendben van, hogy segít kipaterolni a nemkívánatos vendégeket, de ha ez nem sikerül, akkor azok a nyakán maradhatnak.