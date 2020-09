Két rendőrt meglőttek egy tüntetésen

Egyikük állapota stabil, a másikukon még az éjjel műtétet hajtottak végre.

Két rendőrt meglőttek a kentuckyi Louisville városban szervezett tüntetésen szerda este, miután az állam főügyésze délután sajtókonferencián jelentette be, hogy az afroamerikai Breonna Taylor haláláért felelős intézkedő rendőrök közül csak az egyik ellen emeltek vádat, és nem is gyilkosság, hanem gondatlan veszélyeztetés miatt. Bár a városban a polgármester este kilenc órától kijárási tilalmat hirdetett, a tüntetők nem mentek haza, hanem megtámadták a tömeget oszlató rendőröket. Két rendőrre rálőttek. Mindketten megsebesültek. Robert Schroeder, a város ügyvezető rendőrfőnöke közölte: a sebesült rendőröket kórházba kellett szállítani, állapotuk nem életveszélyes. Egyikük állapota stabil, a másikukon még az éjjel műtétet hajtottak végre. A rendőrök elleni támadás egyik gyanúsítottját őrizetbe vették, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) megindította a vizsgálatot. A rendőrfőnök hangsúlyozta: nagyon komoly és nagyon veszélyes a kialakult helyzet a városban. A tüntetők nemcsak békésen demonstráltak „nincs igazság, nincs békesség” és „szüntessék meg a rendőrséget” feliratú táblákkal, hanem sokan közülük törtek-zúztak, gyújtogattak a városban. Az erőszakba torkolló tüntetések szerdán délután törtek ki, azt követően, hogy Daniel Cameron főállamügyész sajtókonferencián ismertette, hogy a márciusban, rendőri intézkedés közben lelőtt 26 éves afroamerikai Breonna Taylor ellen eljáró három rendőr közül csak az egyikük, Brett Hankison ellen emelnek vádat, és nem is gyilkosság, hanem gondatlan veszélyeztetés miatt.