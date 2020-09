9,6 milliárd forintért vett Covid-teszteket a magyar állam, és például ingatlanértékesítő cégtől is vásárolt

meglehetősen fura, hogy az akvizíciókat nem az egészségügyi tárca menedzselte.

Közérdekű adatigényléssel fordult Ujhelyi István a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz. Az MSZP európai parlamenti képviselője arra volt kíváncsi, hogy mely cégektől és milyen összegben szerzett be a magyar állam koronavírus-teszteket. A politikus a KKM válaszáról Facebook-oldalán számolt be. Ujhelyi István azt írta, hogy a KKM tájékoztatása szerint 2.043.280 darab tesztet szerzett be a kormány a következő cégektől:

Pro Concept Kft.,

GR Technologies,

Clinomix Inc.,

Speciál99 Külkereskedelmi Kft.,

Primer Design Ltd.

„A beszerzések ellenértéke mindösszesen 9.580.639.177.- forint volt, vagyis egy teszt ára nagyjából 4700 forintra jött ki. Van olyan vállalkozás ezek között, amely a cégadatai szerint alapvetően ingatlanértékesítéssel foglalkozik, egy másik pedig az Orbán-kormánynak fontos azeri ügyekben tűnt fel” – jegyezte meg a képviselő.

A teszteket a beérkezést követően átadták az Állami Egészségügyi Ellátó Központnak. Arra a kérdésre, hogy ezeket a teszteket értékesítette-e a kormány, illetve a minisztérium magáncégeknek is, azt a választ kapta Ujhelyi István, hogy

„az eszközök értékesítését illetően közérdekű adat még nem keletkezett”.