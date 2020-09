Vérplazma alapú koronavírus-gyógyszert készítettek Lengyelországban

Elfogyott a szervezetéből a kálium, a szíve egy gyorsétteremben állt meg.

A túl sok fekete medvecukor okozta egy 54 éves massachusettsi építőmunkás halálát: heteken át napi másfél zacskóval evett belőle, ezért állt meg a szíve. "Ha csak kevés medvecukrot eszik az ember, kicsivel az is megemelheti a vérnyomását" – mondta Neel Butala, a Massachusettsi Általános Kórház kardiológusa, aki a New England Journal of Medicine friss számában mutatta be az esetet.

Az 54 éves féri esete nem mindennapi: tavaly bekövetkezett halála előtt néhány héttel váltott kedvelt zacskós édessége, a Twizzlers piros, gyümölcsízű változatáról fekete medvecukorízűre. Egy gyorsétteremben, ebéd közben esett össze. Az orvosi vizsgálat megállapította, hogy szervezetében vészesen kevés volt a kálium, ami szívritmuszavart és más problémákat okozott. Újraélesztése sikeres volt, másnap azonban meghalt.

A gondot a medvecukorban, valamint más ételekben és étrendkiegészítőkben az édesgyökérből kivont glicirrizin okozza. Hatására veszélyesen csökken a kálium szintje, más ásványok és eletrolitek egyensúlya is felborul. Ha valaki két héten át csak napi 56 gramm medvecukrot eszik, az is szívproblémákat okozhat, különösen 40 év fölött – figyelmeztet az amerikai gyógyszerhatóság (FDA).

"Nemcsak a medvecukorról van szó, lehet édesgyökértea, gumicukor, egy csomó vény nélkül kapható dolog. Még néhány sörben, például egyes belga sörökben is benne van ez az összetevő" – magyarázta Robert Eckel, a Coloradói Egyetem kardiológusa, az Amerikai Szív Szövetség korábbi elnöke. Ő nem vett részt a massachusettsi férfi gyógyításában.

Az FDA 3,1 százalékban határozza meg a glicirrizin megengedett arányát egy-egy élelmiszer összetevői között, de sok édesség nem tünteti fel, mennyit tartalmaz a veszélyes ízesítőből – mondta Butala.

A népszerű Twizzlerst is gyártó Hershey cég szóvivője, Jeff Beckman az esetre reagálva e-mailjében írta, minden termékük fogyasztása biztonságos, "az FDA előírásainak maradéktalan betartásával készült", és minden étel, az édességek is mértékkel fogyasztandók.