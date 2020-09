"A helyzet folyamatosan romlik" - Bezárták az éttermeket Marseille-ben

Eltűnik „Jemaima néni” portréja is a Mars Food termékeiről, a két reklámarc ugyanis az amerikai rabszolgatartás korát idézi fel.

Júniusi ígéretéhez híven megváltoztatja ezidáig Uncle Ben's márkanév alatt forgalmazott termékei márkázását a tulajdonos Mars Food, írja a BBC cikkét idéző 444.hu . A májusban a rendőri erőszak és az intézményi rasszizmus ellen kirobbant tiltakozási hullám több hagyományos márkának is kihívást jelentett, az USA-ban ugyanis egy sor élelmiszeripari termék viselte magán az amerikai történelem sötét foltjára, a rabszolgatartásra utaló motívumokat.

A két legismertebb ilyen termék az Aunt Jemaima (Jemaima néni) és az Uncle Ben (Ben bácsi) voltak, mindkettő a gazdáikat szolgáló idős feketék kötetlen megszólítására utalt. A déli, rabszolgatartó államokban volt szokás, hogy a hagyományos Úr és Hölgy megszólítás helyett az afroamerikaiaknak a néni és bácsi járt csupán. Az USA legnépszerűbb gyorsrizsét gyártó cég kabalafigurája, Uncle Ben is leginkább szolgának tűnt az ábrázolásokon, bár a cég 2007-ben, némileg érezve az idők szavát, próbálta úgy átrendezni a dolgot, mintha a fekete csokornyakkendős figura a cég igazgatótanácsának tagja lenne - írja a hírportál.

Mostanra már ez is tarthatatlannak bizonyult. "Értjük, hogy a névhez és a hozzátartozó archoz milyen asszociációk társulnak, ezért is jelentettük be júniusban, hogy elköteleződtünk a változtatás mellett" - írta most közleményében a Mars Food. Tájékoztatásuk alapján az újramárkázott termék 2021-ben debütál a boltokban. Az élelmiszeripari óriás emellett azt is bejelentette, hogy a Nemzeti Urbánus Liga nevű kisebbségjogi szervezettel együttműködve kétmillió dolláros alapot hozott létre feltörekvő fekete szakácsok támogatására, illetve további 2,5 millió dollárt fektet be a mississippi Greenville-ben, ahol a rizst termelik. "Nem csupán a nevet és a csomagolást változtatjuk meg, hanem a befogadást és egyenlőséget támogató lépéseket is tesz, hogy márkánk lehetőségeket teremtsen, és mindenkinek helyet biztosítson az asztalnál" - írták közleményükben.