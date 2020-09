Hadházy Ákos fényképpel igazolná, hogy Szijjártó rendőrségi helikopterrel ugrott le Szekszárdra ebédelni, a tárca hallgat

Főként magyar nézők lesznek, a németek 1500-nál kevesebben, és náluk is kevesebb spanyol szurkoló érkezik.

Lakatos Tibor ezredes (és most már dandártábornok) az esti Sevilla és Bayern München szuperkupa-meccs miatt bevezetett biztonsági intézkedések ismertetésével kezdte az Operatív Törzs csütörtöki tájékoztatóján. Közölte, hogy külön ültetési rend lesz a Puskás Arénában, a stadionban nem töltenek fel nézőkkel minden sort. Főként magyar nézők lesznek, a németek 1500-nál kevesebben, és náluk is kevesebb spanyol szurkoló érkezik. A külföldi szurkolóknak öt napon belül készült két negatív PCR-tesztet kell bemutatni a határátlépéskor, vagy egy negatívat, amely a rendezvény előtti három napban készült, de ebben az esetben 72 órán belül el kell hagyniuk Magyarországot. A nézőknek már a beléptetésnél maszkot kell viselniük. Nagy létszámú mentőkapacitás lesz kint, egészségügyi sátrakkal. Lakatos Tibor kérte, hogy mindenki tartsa majd be a szigorú egészségügyi intézkedéseket. A fővárosban több helyen lesznek lezárások és forgalomkorlátozások . Elmondta, hogy a szurkolókat a rendőrség együtt fogja tartani. A Spanyolországból érkező szurkolók charter-járattal érkeznek, őket a reptérről szállítják be, a német szurkolóknak pedig külön parkolóhelyet alakítottak ki, onnan kísérik majd őket a Puskás Stadionba.

4818-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma 15 673 fő. Emlékeztetett arra, hogy naponta 800-1000 körül van az újonnan azonosított fertőzöttek száma, ami meglehetősen magas a tavaszi adatokhoz képest, de az elmúlt napokban stagnál a számuk. Kórházban 549 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 32-en vannak lélegeztetőgépen. Kérte, hogy ahol nem tartható a másfél méteres védőtávolság, ott mindenképpen viseljünk maszkot. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy nem víruskimutatást jelent a PCR-teszt, hanem a vírus örökítőanyagának detektálását. Az aktuális állapotát valakinek ez mutatja ki leginkább. Mindenkinek ingyenes a PCR-vizsgálat Magyarországon, akinek erre szüksége van, mivel ez egy járványügyi érdek hogy felfedjük a betegség hordozóját, és megakadályozzák a járvány terjedését. Továbbra is a háziorvos rendeli meg a mentőszolgálattól fertőzés gyanúja esetén a vizsgálatot. A vizsgálat hatósági áráról elmondta, hogy azt azért határozták meg, hogy önköltséges vizsgálat esetén se kelljen nagyon elrugaszkodott árat fizetni. Ezt akkor kell kifizetni, ha valaki önszántából vizsgáltatja meg magát, illetve ha valaki külföldről tér haza, és szabadulna a karanténból. Közölte, hogy ennek van egy anyagköltsége és laboratóriumi költsége, ennek alapján állapították meg a 19 500 forintos hatósági árat, hogy ne legyen azon egyfajta nyerészkedés. Kijelentette, hogy egy enyhén zajló betegség esetében nem mindig lesz pozitív a teszteredmény, vagy egyik esetleg pozitív, a másik negatív. Hozzátette, hogy nem feltétlenül fertőző az a beteg, akinek pozitív az eredménye. Aki végig tünetmentes a 10 napos karantén alatt, neki is feloldható az elkülönítése, PCR-teszt nélkül. Ha egy koronavírusos beteget tíz napon belül hazaengednek a kórházból, akkor neki a tíz nap erejéig otthonában kell maradnia. Ismét elmondta, hogy rengetegen jelentkeznek PCR-tesztre.Müller Cecília elmondta, hogy minden védőoltást megelőzően kell lennie egy orvosi vizsgálatnak, amikor a háziorvos megnézi, hogy az illető oltható-e. Javasolta, hogy ugyanaz a csoport oltassa be magát influenza ellen, aki ezt általában igényelni szokta, mert fontos, hogy most legalább az influenza ellen védett legyen. A korcsoportok aránya eltér most az első hullámhoz képest. Míg tavasszal főként a 65 éven felüliek voltak érintettek, most 25 százaléknyi a 20-29 éves korosztályban az előfordulási arány, jelenleg ők a leginkább reprezentáltak a fertőzöttek között. A fiatalok, a fiatal felnőttek és a középkorosztály a leginkább érintettek ezúttal. Arról, hogy van-e központi utasítás az óvodában megtiltott fogmosásról , Müller Cecília azt mondta, hogy ő is értesült arról, hogy van a kérdésben egyfajta bizonytalanság. Közölte, hogy nincs ilyen utasítás. Magyarországon nem állunk jól a fogszuvasodás terén sem, ezért is javasolta a fogmosást. Nem tervezik, hogy a mosható textilmaszkokat is betiltják. Az egyszer használatos maszkokat nem érdemes tisztítani, a textilmaszkokat 60 fok fölött érdemes rendszeresen mosni. Müller Cecília kijelentette, hogy a gyermekek körében alacsony a fertőzöttség, de ha mégis betegnek tűnik a gyermek, akkor a szülő hívja fel az orvost. A szórakozóhelyek esti 11 órás bezárásának az a célja, hogy minél kevesebb olyan hely legyen, ahol a fertőzés terjedhet. Az országos tisztifőorvos úgy fogalmazott, hogy a vírus 24 órában fertőz, ezért az ismeretlen egészségügyi állapotú emberek zárt térben minél kevesebbet legyenek együtt. Lakatos Tibor kijelentette, hogy az állampolgárok a megfelelő komolysággal veszik tudomásul a korlátozó szabályokat, kevesebb a szabályszegés. Közölte, hogy akik hat hónapon belül átestek a fertőzésen, igazolással beléphetnek Magyarországra.