Matolcsy: brutálisan indult az évtized

Komoly kihívások előtt álla gazdaságpolitika a világ minden országában, de idehaza is - mondta Matolcsy György, jegybankelnök az online megtartott az 58. Közgazdász Vándorgyűlés nyitóelőadásban.

A Magyar Nemzeti Bank elnöke a csütörtöki beszédében nem tért ki arra a jelentős forintgyengülésre, amely az elmúlt napokban következett be, nem is a annyira a jelen, hanem a következő évtized kihívásairól beszélt. A jelenről annyit mondott, hogy az egész évtized nagyon durván indult, előbb a pandémiával, majd erős gazdasági visszaeséssel. Az MNB épp napokban frissítette gazdasági prognózisát eszerint, idén a magyar gazdaság 6,8-5,1 százalékkal csökkenhet. Komoly kihívások előtt állunk, gazdasági, pénzügyi és társadalmi értelemben – fogalmazott a jegybankelnök. A válságkezelés és a kilábalás mellett el kell indítani a fenntartható gazdasághoz vezető folyamatokat, és emellett a növekvő eladósodásra is választ kell találni – tette hozzá. Már az előző évtizedben is csúnyán halmozódtak, de a válságkezelés után óriásira dagadnak az államadósságok. Háborús időkön kívül nem láttunk még ilyen magas államadósságszintet - fogalmazott. Márpedig az eladósodás csak rövid idei nem okoz gondot a korábbi tapasztalatok szerint – ezért Matolcsy úgy látja: 2022-re vissza kell térni az egyensúlyi növekedési pályára Magyarországon. Ehhez a kormányok és a jegybankok stratégiai szövetségre lesz szükség, vagyis a jövőben e két félnek összehangolt gazdaságpolitikát kell folytatnia. Miközben a fenntarthatóságra kell törekedni: elöregszik a társadalom, ezt a problémát kezelni kell, ahogy a vagyoni jövedelmi egyenlőtlenségekkel is kezdeni kell valamit. A 2020-as években egyértelművé válik, hogy csak környezeti fenntarthatóság talaján állva a gazdaságpolitikát alakítani – mondta az MNB elnöke.