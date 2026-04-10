Egyszerű hazárdjáték a kormány szűkmarkú válságkezelése

A járvány kezelésének csodafegyvereként tálalja a kabinet a kínai és az orosz vakcinabeszerzéseket, miközben folyamatos lépéshátrányban van a vírus elleni harcban. A fő célja, hogy a gazdaság helyreállhasson a jövő tavaszi választásokig és az emberek ne emlékezzenek arra, milyen rossz volt nekik akkor, amikor sokan elvesztették munkájukat vagy csökkent a jövedelmük – mondja Szűcs Zoltán Gábor politológus.