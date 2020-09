Gyász: meghalt az LMP kőbányai önkormányzati képviselője

Pedig este 22 óra után már csak ott lehet szeszesitalt kapni.

Ha ez megtörtént, akkor szabálysértési bírsággal sújthatja, aki azt megsérti. Ellenük helyszíni bírságot lehet alkalmazni, de a közterület-felügyelet fel is jelentheti a renitenseket. Oláh Lajos egyúttal meghívta Fónagy Jánost is, megtekinteni a dohányboltok környékén kialakult állapotokat, de mivel az államtitkár erről nem tesz említést erről a válaszában, így feltehetően nem kíván élni a lehetőséggel. A közlésből az is kiderül, a kormány nem tervezi az önkormányzatok kezébe adni a Nemzeti Dohányboltok szeszesital-árusításának szabályozását. Külön érdekesség, de tavaly már a kormányoldalon is szerették volna szabályozni a kérdést. Mint ahogy a Népszava is beszámolt róla, Kocsis Máté egy olyan törvénytervezetet nyújtott be, ami lehetővé tenné az önkormányzati testületeknek rendeletben dönthessenek a településen található dohányboltokban a 22 és 06 óra közötti szeszesital-árusításról.