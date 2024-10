Rosszkor, rossz helyen

Pólólopás miatt már 12 hónapja van előzetes letartóztatásban egy fiatal, aki nem csak, hogy normakövető életet él, de nem sokkal az eset után a ruhadarabot is visszaadta. A börtönben még le is érettségizett. Most a Magyar Helsinki Bizotság képviseli, ugyanis jogellenesnek tartják a fogvatartást, ezért az ügyet Strasbourgig viszik.