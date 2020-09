A halott polgármester a legesélyesebb a választásokon egy román faluban

Ha jövő hétig nem érződik a kocsmák és éttermek korai bezárásának és az otthoni munkavégzéshez való tömeges visszatérésnek a hatása, drasztikusabb fellépésre lesz szükség.

Boris Johnson kedden bejelentett intézkedései ellenére nem szűnik a Covid-19 megbetegedések számának növekedése miatti aggodalom. Szeptember 17. és 23. között napi 3395-ről 6178-ra nőtt a napi fertőzések száma. Mint erről Kevin Fenton, a londoni közegészségügyi igazgatóság vezetője Sadiq Khan főpolgármestert tájékoztatta, mind a 32 kerületben "erős rosszabbodás" tapasztalható. A "Mayor" nem hozhat egyedül döntést, de ha jövő hétig nem érződik a kocsmák és éttermek korai bezárásának és az otthoni munkavégzéshez való tömeges visszatérésnek a hatása, a trend megfordításához drasztikusabb fellépésre lesz szükség. Akár helyi elszigetelés, vagy legalábbis különböző háztartások egymástól távol tartása is felmerülhet. Csütörtök délben a parlament alsóházában elhangzottak Rishi Sunak pénzügyminiszter felfokozott érdeklődéssel várt munkahely-megőrzési tervei, miután a válság kezdetén kényszerszabadságra küldött közel tízmillió dolgozó fizetése 80 százalékának már eddig közel 40 milliárd fontot felemésztő kormányzati átvállalása október végén befejeződik. A német és francia példát követő új támogatási rendszerben az állam lehetővé teszi a munkaadók számára, hogy alkalmazottaik munkaidejét egyharmadára csökkentse. A kurzarbeit szisztémában a fizetés egyharmadát a költségvetés, egyharmadát a munkaadó vállalja, egyharmadáról viszont a munkavállalónak le kell mondania. A kizárólag túlélésre alkalmasnak ítélt, főleg kis- és közepes méretű vállalkozásoknak nyújtott segítség november 1-től hat hónapig marad érvényben. A fiatal, karizmatikus pénzügyminiszter a Covid-19 által leginkább érintett vendéglátóipar és idegenforgalom megmentése érdekében 2021 márciusának végéig meghosszabbította az áfa 5 százalékra való csökkentését. A pandémia nyomán kialakult gazdasági kiszámíthatatlanság közepette ebben az évben elmarad a szokásos őszi költségvetési bejelentés. Boris Johnson hat hónapra tervezett gyökeres életmód-változtatási csomagjának útjára indítása óta a brit lakosság nagy része lemondott arról, hogy a karácsonyt a szokásos családi körben ünnepelje meg. Ha még lettek volna illúziói, a világhírűnek számító londoni belvárosi díszkivilágítások, pantomim előadások visszafogásának és a szilveszteri tűzijáték lemondásának híre szertefoszlatta azokat. Közegészségügyi szakértők most azt javasolják, hogy az egyetemi diákok ne utazzanak haza a téliszünetben, a "népvándorlás elkerülésével" is fékezve a járványt. Az ijedelem nem légből kapott: jelenleg két skóciai egyetemi város, Glasgow és Dundee is komoly gócpontot igyekszik kordában tartani. Utóbbi Abertay Egyetemén ötszáz diák kényszerült karanténba. Hasonlóan drámai helyzet alakult ki Liverpool két felsőoktatási intézményében is. A bonyodalmak nyomán szigetország-szerte a digitális oktatás irányába mozdulhat el a mérleg nyelve. A koronavírus politikai "győztese" a Munkáspárt, de különösen annak áprilisban megválasztott vezetője, Sir Keir Starmer. Boris Johnson hatalomra kerülése óta először áll fej fej mellett a két nagy párt a közvélemény-kutatásokban. A YouGov legutóbbi pollja óta a Labour három ponttal javított, a Konzervatívok két pontot vesztettek, így mindketten 40 százalékos népszerűséget mutatnak. Sir Keir a megkérdezettek 34, Boris Johnson csak 31 százaléka szerint a legjobb választás a kormányfői tisztségre. A "trónörökös" változatlanul támogatja a kormány válságmenedzselését, ám megítélése szerint a "miniszterelnököt jelleme és felkészültsége nem teszi alkalmassá a feladatra".