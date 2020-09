"Örülnék, ha a miniszterelnök beugrana ide is, szerintem elsírná magát"

A gyakorlatban csak a maszkviselésre hívták fel a szurkolók figyelmét, illetve a lelátón több, de inkább kevesebb sikerrel tartatták be velük a kötelezően előírt távolságot. Testhőmérsékletet hőkapuval mértek.

Budapest magas koronavírus-fertőzöttségi mutatói miatt kiemelten szigorú biztonsági intézkedéseket ígért az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) a Bayern München-Sevilla Szuperkupa-találkozó előtt. A gyakorlatban azonban csak a maszkviselésre hívták fel a szurkolók figyelmét, illetve a lelátón több-kevesebb sikerrel betartatták velük a kötelezően előírt távolságot. Inkább kevésbé: a lelátókon sokan már nem viselték a maszkot. Az európai és a magyar szövetség ugyan korábban azt állította, hogy csak negatív vírusteszttel és testhőmérséklet ellenőrzése után lehet bejutni az arénába, a bejáratnál csak a jegyek érvényességét kontrollálták. Beljebb a stadion területén volt egy hőkapu, amin mindenkinek át kellett menni, de ennek a mérési pontossága nem egyezik meg a homlokos lázméréssel, előbbi csak a szélsőséges értékeknél, komolyabb láznál jelez.

Az utcán nem volt sem távolságtartás, sem maszkviselési kötelezettség, a beengedésre váró drukkerek 19 óra után több kapunál egymás hegyén-hátán tolongtak. Míg itt a lázmérős testhőmérséklet-mérésnek tudósítóink nyomát nem látták, a fémdetektoros motozás nem maradt el. A Puskás Stadionba tartó szurkolókat már a metróban tájékoztatták arról, hogy kötelező lesz a maszkviselés, más kérdés, hogy az információ csak magyarul volt hallható. „Mit mondtak? Valamit a Szuperkupáról. Reméljük nem azt, hogy elmarad” – próbálták megfejteni az információt azok a müncheni drukkerek, akik a szövegből csak a Szuperkupát értették meg. Lapunk több Bayern-szurkolóval is beszélt, azt próbáltuk megtudni, nem féltek-e a járványhelyzetben Budapestre jönni. Az első meglepetést az okozta, hogy a válaszadók háromnegyede magyar volt a müncheni klub mezében. Ők azt mondták, hogy a jegyvásárlásnál nem kértek tőlük negatív vírustesztet, többségük nem is rendelkezett ezzel. Korábban arról volt szó, hogy a két együttes drukkerei különgéppel jönnek és a repülőtérről külön busz hozza őket a stadionhoz és a mérkőzés után utaznak is haza. Ez azonban csak a körülbelül kétszáz sevillai rajongó esetében valósult meg. Az ARD német közszolgálati televízió információja szerint Münchenből az 1200 rajongó többsége autóval érkezett Budapestre, ezért számukra nem indítottak különgépet a bajor fővárosból.

Az előző szezon előtt, amikor még hírből sem ismerte senki a koronavírus-járványt Porto volt a Szuperkupa-mérkőzés eredetileg tervezett helyszíne. Mindez akkor módosult, amikor nyár elején kiderült, hogy Isztambul a törökországi járványhelyzet miatt nem tudja vállalni az augusztus végére halasztott Bajnokok Ligája-döntő megrendezését. Az UEFA úgy döntött, hogy a finálét Lisszabon kapja meg (később a negyeddöntőket is idehozták és a portugál fővárosban rendezték ettől a szakasztól az összes BL-meccset), cserébe Portóból elviszik máshova a Szuperkupa-találkozót. Ebben az időszakban a fertőzöttségi adatok ismeretében logikus és jó választásnak tűnt a magyar főváros, főleg azért, mert föl sem merült az a lehetőség, hogy nézőket is beengednek a lelátókra. Az UEFA augusztus 25-én döntött úgy, hogy lehetnek nézők a Szuperkupa-mérkőzésen. Karácsony Gergely, budapesti főpolgármester nem értett egyet a döntéssel, a városvezető lapunknak azt mondta, ha a hatásköre lehetővé tenné, akkor nem engedné be a nézőket a stadionba.