Megint rekordot döntött a fertőzések száma Franciaországban

Több mint 16 ezer új esetet regisztráltak, ezzel újabb rekordot döntött a koronavírus-fertőzés napi esetszáma Franciaországban - közölte a francia egészségügyi minisztérium.

Az előző rekord szerdán volt, több mint 13 ezres napi esetszámmal. A járvány erősödésére utal az is, hogy a pozitív tesztek aránya fokozatosan emelkedik: csütörtökön a szűrések 6,5 százaléka bizonyult pozitívnak, míg egy héttel ezelőtt még csak 5,4 százalékos volt az arány. Az egészségügyi tárca arra is figyelmeztetett, hogy az intenzív osztályon ápolt fertőzöttek száma ezer fölé nőtt, amire nem volt példa június 8-a óta. Kórházban 5932 beteget ápolnak, számuk 136-tal nőtt az elmúlt 24 órában. Az elhunytak száma már több mint 31 ezer. A közlemény azt is kiemelte, hogy a kórházi betegfelvétel is exponenciálisan nő, és a Covid-19 fertőzés már nem kizárólag a fiatalok körében, hanem a veszélyeztetettebb 65 év feletti korosztályban is egyre erősebben terjed. Csütörtök este a vendéglátóipar érdekvédelmi szervezetei jeleztek, hogy gyorsított eljárásban keresetet nyújtanak be a kormány ellen, amiért "képtelen a krízis kezelésére". Pedig például a járvány miatt csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatását legalább 2021 nyaráig szavatolja a kormány a nehéz helyzetbe került munkahelyeken. A kényszerszabadság idején a munkavállaló a nettó fizetése 84 százalékát kapja az államtól.