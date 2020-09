A cseh kormány 70 százalékban állja a dolgozók bérét, amikor válság van

Nemzetközi sajtószemle, 2020. szeptember 25.

A vezércikk úgy ítéli meg, hogy a kormányok rosszul állnak hozzá a Covid-19-hez, pedig a betegség még hónapokig itt marad, így addig a politikusoknak az alapvető dolgokkal kell foglalkozniuk. A halottak száma napokon belül átlépi az egymilliót világszerte. Lehet, hogy a másik egymilliónál nem jegyzik fel, hogy ők is ilyen okokból hunytak el. De a járvány most már a fejlődő világ egyes részein is tarol. Egyes európai államok azt hitték, túl vannak a nehezén, ám most jön az újabb hullám. A felgyógyultak 1 %-a tartós egészségkárosodással él tovább. De az jó hír, hogy a kezelések csökkentik az áldozatok számát. Továbbá hamarosan jön az ellenszer és a társadalmaknak megvan az eszközük, hogy ellenőrzés alatt tartsák a bajt. Csak éppen jó pár kormány cserbenhagyja a népét. Ráadásul a leendő vakcina sem nyújt 100 %-os védelmet. Főleg az idősebbeknél, mert az ő immunrendszerük már meggyengült. Ezért még jó ideig a tesztelés és a nyomok visszakövetése jelenti a védelem fő vonalát. Továbbá a szociális távolságtartás, valamint az egyértelmű hivatalos tájékoztatás. Az átfogó lezárás, amit Izraelben rendeltek el, a politika kudarcáról árulkodik. Merthogy drága, viszont fenntarthatatlan. Inkább Németország, Dél-Korea és Tajvan mutatta meg, hogyan kell ezt csinálni. Ha lassú a tesztelés, lásd Franciaország, az csak kudarchoz vezet. A maszk ellenben bevált és olcsó. Elsőbbséget kell adni az iskolák megnyitásának, a bárokat viszont zárva kell tartani. Ha egy kormány nem mutat példát, akkor ne várja, hogy az emberek kövessék az előírásokat. Teret kell engedni ugyanakkor a helyi megoldásoknak. Most már egyetlen hatalom sem hivatkozhat arra, hogy váratlanul érik a fejlemények. Le kell gyűrni a fertőzést, bár a végső győzelem még messze van.

A portál úgy ítéli meg, hogy Orbán Viktor 10 év alatt megtörte az uniót, de bármit is csinált, mindig megúszta, kihasználva a szervezet jogi és politikai rendszerének hiányosságait. Az összeállítás 10 gépelt oldalon veszi végig, melyek is voltak e folyamat fő állomásai. Onnan indít, hogy az EU nem volt felkészülve, mármint hogy lesz egy tagja, amely szembefordul a közös normákkal és tekintélyelvű alapokon igyekszik kiterjeszteni hatalmát. És ugyan az Európai Bizottság pár napon belül előterjeszti jelentését arról, miként is áll a jogállam a 27 országban, ám ez aligha állítja meg a magyar miniszterelnököt, aki visszaél a joggal. De hát már egy évtizede ezt csinálja. És mivel már a lengyelek is ezen az úton haladnak, felvetődik, hogy egyáltalán fennmarad-e értékközösségként a szervezet. Vivian Reding, aki 2010-14 között volt a végrehajtó testület alelnöke Brüsszelben, azt mondja, ők annak idején megtettek minden tőlük telhetőt, hogy jobb belátásra bírják Orbánt, de képtelenek voltak megoldani egy ekkora problémát, mert intellektuálisan nem voltak rá felkészülve és az eszköztár is roppant hiányosnak bizonyult. A luxemburgi Frank Engel, korábbi kereszténydemokrata EP-képviselő szerint az Európai Néppártban mindenki el akarta hinni, hogy a magyar vezető jó ember, ráadásul szükség is volt rá, hogy a frakció legyen a legnagyobb tömörülés Strasbourgban, ami jó pár előnnyel jár. Orbán ugyanakkor hasznos kapcsolatokhoz jutott az EPP-tagság révén, ami azután segített átvészelni neki a viharokat, amikor egyre inkább magához ragadta a hatalmat és emiatt tekintélyelvűséggel vádolták meg. Reding ehhez annyit tesz hozzá, hogy amikor annak idején megkísérelt valamit elérni a magyar jogállam ügyében, saját pártcsaládja szedte ízekre Strasbourgban. Neelie Kroes, aki annak idején a Bizottság alelnökeként a sajtótörvény ügyében próbált engedményt kicsikarni a magyar politikusból, úgy nyilatkozott, hogy sokkal keményebbek lehettek volna, ha nincs ott a néppárti védőernyő. Ezzel szemben Barroso egykori bizottsági elnök most is azt bizonygatja, hogy a jogállami kérdések tárgyalásakor teljesen mindegy volt, melyik parlamenti csoporthoz tartozik a Fidesz. Honfitársa, Tavares, aki 8 éve az első átfogó értékelést készítette a magyar állapotokról, ott látja a gondot, hogy a magyar fél folyamatosan adatokkal és példákkal bombázta az illetékeseket, így azok egy idő után elvesztették a tájékozódási képességüket. Aztán mire feleszméltek, kész helyzetet találtak: összeálltak a részletek, a probléma immár rendszerszintűvé vált. A frankensteini szörny életre kelt. Orbán folyamatosan tagadja, hogy aláásná a demokratikus játékszabályokat. Arra hivatkozik, hogy egyszerűen csak másfajta demokráciát épít. Gyakorta flörtöl a szélsőjobbal, elég Salvinire, vagy Wildersre gondolni, ám ez is arra inti a Néppártot, hogy nem szabad elengedni a kezét, mert akkor az ellenfelek egy energikus szervezőhöz jutnának, akinek ráadásul 13 embere van az Európai Parlamentben. A bevándorlás ügyében elfoglalt kemény álláspontja némileg megosztotta az EPP-t, ugyanakkor elvonta a figyelmet a jogállami hiányosságokról, az alapértékekről, az emberi méltóságról. Ezt már Katainen volt finn kormányfő és biztos mondja, aki szintén kereszténydemokrata. A türelem akkor szakadt el Orbánnal szemben, amikor már Junckert támadta óriásplakátokon. Ám ettől még napi szintű az együttműködés a frakció és a Fidesz között. Közben Budapest hasznot húz abból, hogy nehézkes a brüsszeli gépezet. Pl. előfordul, hogy az Európai Bíróság elmarasztalja Magyarországot, de addigra a károk már visszafordíthatatlanok. Azaz Orbán kiaknázza, hogy az EU nem tud mit kezdeni a belülről érkező kihívásokkal. Ezért nem sokan gondolják, hogy a haja szála is meggörbül a jogállami eljárás miatt. Sargentini, az EP korábbi magyar jelentéstevője úgy fogalmaz, hogy mindenki elfordítja a fejét, de leginkább a Tanács nem hajlandó mozdulni. Az ok az, hogy úgy gondolják: ha a 7-es paragrafus alapján elszigetelnek egy tagállamok, az csak fokozza a nyomást, noha a szervezet lassan kezd magához térni a Brexitből. Von der Leyen jelezte, hogy tenni akar a jogállami dilemma megoldására, ám félő, hogy túl későn, és hogy meg van kötve a keze. Aligha bírja jobb belátásra Orbánt a demokrácia-jelentés, illetve a jogállami feltételek bevezetése. Magyarország várhatóan azzal söpri le a kérdést az asztalról, hogy már megint beleavatkoznak a belügyeibe. Budapesti kormánykörökben viszont derűlátással néznek az új Bizottság ténykedése elé. De hogy valójában mi történik, az nem csupán a magyar demokrácia, hanem az egész európai terv szemszögéből igen fontos. Sargentini úgy véli: korábban kellett volna lépni, most már elkéstek. Bár ha a tagok összezárnak, még mindig el tudnak érni valamit. Ha azonban az eddigieket nézzük, akkor a következtetés az: a világon semmit csinálnak majd.