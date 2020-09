Elnézést kért Kim Dzsong Un Dél-Koreától

Az utóbbi öt évben nem volt olyan RMDSZ kampány, amelyben ne jelent volna személyesen vagy kampánykellékként Orbán Viktor. A vasárnapi voksolásra közzétett fotó azonban fordítva sülhet el.

Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel találkozott hétfő reggel Kelemen Hunor. Az eseményről az RMDSZ elnöke saját facebook oldalán számolt be, igen szűkszavúan. „Orbán Viktorral találkoztam ma reggel Budapesten. A magyar miniszterelnök sok sikert kívánt most vasárnapra, az önkormányzati választásra”, írta Kelemen. Amint a mellékelt fényképekről kiderül, a találkozó színhelye a Karmelita kolostor hivatalos fotókról elhíresült erkélye volt. Az RMDSZ honlapja is ugyanazon fotókkal adott hírt a találkozóról, annyit fűzve hozzá, hogy a megbeszélésen a két vezető politikus „áttekintette” a vasárnapi romániai helyhatósági választások kampányát és a választási esélyeket. Arra már senki, még a román nacionalista politikusok és sajtó sem kapja fel a fejét, hogy 2015-től kezdődően, amióta az RMDSZ és a Fidesz, pontosabban Orbán Viktor és Kelemen Hunor, elásták a csatabárdot, az RMDSZ elnöke rendre, minden romániai választás előtt és után tiszteletét teszi a „nemzet miniszterelnökénél”. Az európai parlamenti valamint a romániai parlamenti választások előtt Orbán Viktor személyesen szokta RMDSZ melletti voksolásra buzdítani az erdélyi magyarokat, amit egy az RMDSZ elnökkel közös fotóval hoznak a választók tudomására. A vasárnapi önkormányzati választásra azonban ezúttal Orbán személyesen nem kampányolt az erdélyi párt mellett, ezt a nemzetpolitikáért felelős helyettesére, Semjén Zsoltra és külügyminiszterére, Szijjártó Péterre bízta. Az esemény mégis a szokásosnál sokkal nagyobb visszhangot váltott ki, nem véletlenül. A fotók tanúsága szerint ugyanis a szorosan egymás mellett álló két politikus szájmaszk nélkül tárgyal, miközben mindkét országban tombol a koronavírus, kötelező a maszkviselés és a távolságtartás, a szabályszegőket pedig mindkét országban szigorúan büntetik. Nem mellékesen, ezek a szabályok Magyarországon a miniszterelnök akarata szerint alakulnak, a romániai jogszabályokat is rendre megszavazza az RMDSZ képviselete, köztük a parlamenti képviselő Kelemen Hunor is. Amint az RMDSZ elnök facebook oldalán olvasható hozzászólásokból is látszik, mindezen túlmenően, a kedélyeket az is szítja, hogy a két ország között pillanatnyilag a magyar félnek köszönhetően határzár van érvényben, családok sokasága él szétszakítva, megfosztva attól a lehetőségtől is, hogy erdélyi öreg, beteg szülőket meglátogasson. „Megvolt a PCR teszt is a schengeni övezetből? Más már fél éve nem mehet haza Erdélybe, hogy a családját meglátogassa, ez a két ….. meg találkozhat egymással méghozzá maszk nélkül?! Szégyen és gyalázat!!!”, írja az egyik hozzászóló. A leggyakoribb azonban a „Két hét karantén megvolt? Vagy az csak a pórnépnek jár?” „Kéritek hogy maszkot viseljük ti meg maszk nélkül vagytok” típusú hozzászólás. A diplomáciai tárgyalások valóban nem esnek korlátozás alá a magyar fél részéről, ám jogos a kérdés, mennyire diplomáciai ügy egy kampányfotózás, mi az, amit a két politikus nem tudott telefonon vagy on-line platformon megoldani úgy, hogy az utóbbi fél évben még az európai csúcstalálkozók többsége is internetes formában zajlott. Ám ha mégis személyes részvétel mellett, akkor szigorúan maszkviselés mellett. Az RMDSZ és Kelemen Hunor hivatalos facebook oldalán látható kampányvideókon az RMDSZ politikusok, beleértve az elnököt is, erdélyi rendezvényeiken maszkot viselnek és általában szabályosan tartják a kötelező távolságot is. .

A másik Orban fizetett Ludovic Orban román miniszterelnök májusi születésnapja kapcsán robbant ki maszkbotrány Romániában. A kormányfő néjány minisztere társaságában a miniszterelnöki hivatalban ünnepelte születésnapját. Az eseményről egyik résztvevő posztolt egy fotót a Facebookra. A kormányzati politikusok maszk nélkül ültek az asztal mellett, alkoholt fogyasztottak a hivatalban és egyesek cigarettáztak holott Romániában is tiltott a dohányzás beltéren. A nyilvánosság hatására minden résztvevő önként befizette a szabálysértésekért járó bírságokat,



Nemzetpolitikai amnézia Fidesz módra

Fél évtized elég volt ahhoz, hogy feje tetejére álljon az erdélyi magyar pártok és a Fidesz viszonya. De ez alatt az öt év alatt gyökeres változás történt – Budapestről, Fidesz szemszögből nézve ma már az RMDSZ-ben vannak a jó fiúk, Tőkés László pedig nemzetáruló lett. A most zajló romániai helyhatósági kampányban saját erdélyi kreálmányaik, a Fidesz által létrehozott erdélyi magyar zsebpártok ellen kampányolnak gőzerővel budapesti kormányzati szereplők. Olyannyira, hogy Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, áttételesen ugyan, de Tőkés Lászlót is nemzetárulónak nevezte. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes múlt héten közzétett egy videót, amelyben arra buzdítja az erdélyi magyarokat, hogy szavazzanak az RMDSZ-re. Ugyanezt szorgalmazta Potápi illetve Szijjártó Péter külügyminiszter is.

Az RMDSZ kampányában felhasznált üzenetekre ingerülten reagált a Fidesz korábbi kedvence, Tőkés László, aki nem kis meglepetésre azt rótta fel a magyar kormányzati szereplőknek, hogy „beavatkoznak a romániai választásokba” . Hozzátette, szerinte az erdélyi magyaroknak nemcsak szavazni, hanem választani is kell, ezért ő az Erdélyi Magyar Néppártot támogatja. A magyar parlamentben is vitatéma lett az ügyből, a jobbikos Balczó Zoltán Semjén Zsolttól akarta megtudni, milyen jogon szól bele a magyar kormányzat az erdélyi magyar pártok versenyébe. Balczó azt állította, hogy az Orbán-kormány felelőtlenül és durván beleavatkozik a romániai választásba. Balczónak válaszolva Potápi többek között azt mondta, olyan településeken, ahol egységes magyar fellépéssel megszerezhető a polgármesteri vagy megyei tanácsosi hely, az RMDSZ ellenében indítani más magyar jelöltet, az a magyarság elleni tett, „ez nemzetárulás" sommázott az államtitkár. Csakhogy ezeket a magyar pártokat, a Tőkés Lászlóhoz kötődő EMNP-t és a Szász Jenő elnökletével alakult MPP-t épp a Fidesz hozta létre a kétezres évek elején, és mindaddig támogatta anyagilag, politikailag, míg 2015-ben ki nem egyezett az RMDSZ-el. Kövér László például rendszerint személyesen is megjelent Székelyudvarhelyen, barátja, Szász Jenő oldalán, az MPP-t erősítendő, de Orbán Viktor is kampányolt személyesen mind Tőkés László, mind Szász Jenő és pártjaik mellett. Az Orbán-Kelemen kiegyezésnek - pontosabban az RMDSZ Fidesz általi bedarálásának – nagy vesztese Tőkés László lett. A volt püspököt 2014-ben még EP-listájára tette a Fidesz, de 2019-ben már végképp elengedte a kezét. Tőkés igen rosszul viseli a mellőzést, azt, hogy a politikai pálya szélére került, ennek köszönhető, hogy ma már tőle szokatlan módon bírálja a budapesti kormányt. Sőt, olyan váddal illeti Orbán Viktor kabinetjét, amit eddig csak egyes román politikusok kifogásoltak – azaz, hogy megengedhetetlen módon beavatkozik a romániai kampányba.