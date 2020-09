Lázadnak a francia városok a szigorítás ellen

Az országban valóban ijesztő mértékben emelkedik az új fertőzések száma. Napok óta már több mint 10 ezer a 24 óra alatt a kimutatott esetszám, sőt, csütörtökön a 16 ezret is meghaladta.

Jean Castex nem egészen három hónappal miniszterelnökké való kinevezése után máris bírálatok kereszttüzébe került. Miért a francia kormányfő és csapata határozza meg, hogy a koronavírus-járvány tombolása miatt az egyes városokban mit szabad és mit nem? – dohognak több településen. A szerdán bejelentett, majd a Castex által a France 2 televízióban csütörtökön este védelmezett intézkedések értelmében Párizs régiójában, valamint hét másik városban este 10-kor be kell zárniuk az éttermeknek és bároknak, alkoholt már 20 óra után tilos felszolgálni. A különböző ünnepségeken a maximális létszám tíz. Olivier Véran egészségügyi miniszter azt közölte, nehéz döntésről van szó, de a kormány meggyőződése, hogy szükség van ezekre. Franciaországban valóban ijesztő mértékben emelkedik az új fertőzések száma. Napok óta már több mint 10 ezer a 24 óra alatt a kimutatott esetszám, sőt, csütörtökön a 16 ezret is meghaladta. Különösen a dél-franciaországi Marseille-ben drámai a helyzet. Miközben azonban tavasszal még a lakosság is belátta, hogy elengedhetetlenek a korlátozások, az érintett városokban az intézkedést ezúttal már dühösen fogadták. Az emberek szerint érthetetlen, mi szükség van erre, s elsősorban természetesen a gasztronómiában dolgozók lázadoznak, hiszen a tavaszi kiesés után ismét jelentős bevételtől esnek el. A kormány szerint a szigorítások csak akkor oldhatóak fel, ha csökken a napi fertőzések száma. Erre azonban jelenleg vajmi kevés az esély, mivel jelentősebb leállásra – a még nagyobb gazdasági visszaeséstől tartva – nincs kilátás. A lázadók városa elsősorban Marseille lett, a jelentős muzulmán közösséggel rendelkező városban mindig is némi szkepszissel figyelték a központi kormányzat döntéseit, most azonban Michele Rubirola, a zöldek polgármestere nyíltan megkérdőjelezte a kabinet bejelentését. Szerinte politikai intézkedés született, amit „senki sem ért”. Kifejtette, igen dühös és erősen kételkedik abban, hogy az emberek követik majd a kormány utasításait. A korábbi zárásra ítélt éttermek és kávézók tulajdonosai pedig tiltakozó akciókat szerveznek. Provence-Alpes-Cote d’Azur (Paca) régió jobboldali regionális elnöke, Renaud Muselier szerint a kormány „kollektíven akarja büntetni a Marseille-ben élőket”. Hozzátette, semmit sem tehetett az intézkedéssel szemben, mert annak bejelentése előtt mindössze félórával közölte azt vele az egészségügyi miniszter. Azért is tartják igazságtalannak a döntést, mert itt 34 százalékkal több koronavírus-tesztet végeznek, mint a fővárosban, ezért az itteni hatóságok szerint ez magyarázza a fertőzések magasabb számát. A korlátozások által szintén érintett Aix-en-Provence jobboldali polgármestere felszólította Olivier Véran egészségügyi minisztert, „fogja be a száját”. Meglátása szerint egy kormánynak nem az a dolga, hogy félelmet gerjesszen a társadalomban. Párizsban sem fogadták kitörő lelkesedéssel a kormány bejelentését. Anne Hidalgo polgármester közölte, nem ért egyet a korlátozásokkal, s így látja ezt a rendőrség illetékese is. „Más módszerre van szükségünk” – mutatott rá a szocialista politikus. Franciaországban már régóta vita tárgya a túl központosított hatalom. Ez még a francia abszolutizmus hagyatéka. S bár Jean Castex azt ígérte, hogy döntései előtt konzultálni fog a regionális vezetőkkel, ők éppen ezeket az egyeztetéseket hiányolják. A miniszterelnök eddigi munkáját a szerencse sem segítette. Mindenki elődjéhez, Édouard Philippe-hez hasonlítja. Utóbbi igen népszerű volt, kedveltebb Emmanuel Macron köztársasági elnöknél is, feltételezések szerint ez is szerepet játszhatott negyedévvel ezelőtti menesztésében. Míg Philippe közkedveltségi mutatója 51 százalékos volt három hónappal hivatalba lépése után, Castexé most csak 46 százalék. Pedig nyáron komoly aktivitást mutatott, igyekezett rácáfolni azokra, akik kinevezésekor úgy vélték, színtelen figura, akit Macron azért tett meg kormányfőnek, hogy véletlenül se lépjen ki az árnyékából.