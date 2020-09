Kockázatos vírusvezénylés: A normál ellátásra is veszélyes a járvány

Azokat a kórházakat is zavarba hozza a covid-betegek ellátása, amelyek nem kezelnek koronavírus-fertőzötteket: nagyszámú szakembert vont el tőlük a tisztifőorvos.

Csak a fővárosból mintegy 200 szakembert vezényeltek át abba a három intézménybe, ahol a legtöbb covidost látják el, emiatt a kórházak az ellátások felfüggesztésére, átszervezésére kényszerülnek – értesült a Népszava. Úgy tudjuk: szinte valamennyi budapesti ellátó kapott kirendelő határozatot az elmúlt napokban. Sőt olyan is van, amelynek már módosítást is küldtek, mert kiderült, a korábbi határozat veszélyezteti az ottani ellátást. Az azonnali hatályú utasítással intenzív terápiás orvosokat, szakápolókat, belgyógyászokat irányítottak át munkára a Szent János és a Dél-Pesti Centrum kórházba, valamint az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe. A mozgósítottak száma soknak tűnhet összevetve azzal, hogy a hivatalos adatok szerint „mindössze” 577 covidost ápolnak jelenleg kórházban, közülük 30-an vannak lélegeztető gépen. Volt olyan átirányított szakember, aki lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy amikor munkára jelentkezett az új helyén, azt mondták neki, jöjjön vissza később, talán hétfőtől be tudják osztani, addig nincs rá szükség.

Hozzátette: úgy érzi egyre nagyobb a káosz az ellátás szervezésben, eközben a terepen dolgozók rettenetesen magukra vannak hagyva.

A kirendelések nem kímélik azokat az intézményeket sem, amelyek covidos betegek ellátására vannak kijelölve. Így például az Uzsoki intenzív osztályáról 12 embert, egy komplett műszakot kell kötelezően átküldeniük valamelyik covid-kórházba, miközben ez az intézmény az egyik soron következő azok közül, amelyeket bármikor megnyithat a miniszter koronavírus fertőzöttek kezelésére. Hasonló helyzetben van a Bajcsy Zsilinszky kórház is. Onnan két napja még három orvost, két rezidenst és tíz szakápolót küldtek volna a hatósági határozattal máshová dolgozni, ám az orvosok kirendelését 24 órán belül visszavonták. Nélkülük ugyanis ellehetetlenült volna ott az ellátás. Így csak tíz szakápolót kell valahogyan pótolniuk. Lapunk úgy tudja: a fővárosi Jahn Ferenc kórházból több mint két tucat szakembert, a közellátást is végző Budai Egészségközpontból tizenhármat vontak ki a napi működésből. Információnk szerint az utóbbiban mérlegelik, hogy a továbbiakban is el tudják-e látni az akut és sürgősségi eseteket, úgy mint korábban. A Péterfy Sándor utcai kórházból szintén körülbelül húsz embert vittek el, itt osztályok nem állnak le. E héttől a Honvéd és Merényi traumatológiája mellett ez az intézmény látja el a Szent János kórház helyett is a baleseti ügyeletet. Ott ahol nem zárnak be osztályt a szakemberek hiánya miatt, alig tudják beosztani az ott maradtakat - ad gyors helyzetképet Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke. Szerinte egészen biztos, hogy az átvezénylések miatt szűkíteniük kell az érintett intézményekben a szolgáltatásokat. Azaz át kell ütemezniük a halasztható beavatkozásokat, pedig még a tavaszi hullámban elmaradtak pótlásával sem végeztek. Nem lehet még egyszer hónapokra elhalasztani műtéteket, nagyon jelentős a terhelés. Már szinte egyetlen helyen sincs szabadon átcsoportosítható ember. Permanensen a dolgozók öt százaléka karanténban van, vagy beteg. - Az átcsoportosításoktól nem lesz több ember, nagyon végesek az erőforrások – erősítette meg lapunknak Máté-Horváth Nóra aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos. Ő a napokban közzétett nyílt levelében is felhívta figyelmet arra, hogy a covidos betegek ellátásában az igazán szűk keresztmetszet az intenzíves szakápolók száma. Beszélt arról is, hogy míg a halasztható kivizsgálásokat, beavatkozásokat tavasszal azonnal leállították, most egyáltalán nem reagálnak a helyzetre, erről nem beszélnek a döntéshozók. - Jelenleg teljes a terhelés, mindenkit igyekszünk ellátni. Egyre nagyobb a nyomás a rendszeren, azt érzik a dolgozók, hogy magukra vannak hagyva. Senki sem törődik azzal, hogy miként lehet összeegyeztetni a napi gyógyítást a covid ellátással. Helyben dől el, hogy az ottani erőviszonyok szerint milyen kompromisszumokkal tervezik meg a szolgáltatást. Ezzel természetesen a felelősség a kormányzatról a helyi vezetőkre hárul, és mindez sok konfliktussal is jár a napi munkában.

Több mint egy tucat kórházból érkeznek orvosok Országszerte 18 kórházból vezénylik át az orvosokat és a szakápolókat a fővárosi Covid-centrumokba – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma az ATV Híradó megkeresésére. A szaktárca állítása szerint a megfelelő képzettségű egészségügyi személyzet átirányítása rendszerszintű kijelölési rendben zajlik, amelynek az a lényege, hogy „ezek a kórházak továbbra is el tudják látni alapfeladataikat”.