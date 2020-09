Szabad szemmel: ugyan megroggyant az Orbván-rezsim évei alatt, de még nincs a földön

A karantén lejárta után sem mehetnek iskolába a kaposvári gimnazisták, ugyanis a köznevelési államtitkárság bizonytalan időre, „visszavonásig” rendelte el számukra a digitális oktatást.

- Lejárt a két hét karantén, de a gyerekek mégsem léphetnek be az iskolába. A kormányhivatal népegészségügyi főosztálya szerint ugyan már visszamehetnének, de a tankerület olyan papírt küldött az iskolának, melyben visszavonásig elrendelték a digitális oktatást – panaszolta egy kaposvári szülő, akinek a gyermeke az egyik helyi gimnázium tizenegyedikes tanulója. Az évfolyamon végigsöpört a koronavírus, több osztály is karanténba került, miután az egyik diákról kiderült, pozitív lett a tesztje, s mivel közös fakultációra jár más osztálybeliekkel, a társai így elsődleges és másodlagos kontaktoknak számítanak. - Nekem mindkét kollégista gyermekem hazaküldték, amit azonnal jeleztem a háziorvosnak – állította egy másik szülő. – Ennek tíz napja, s azóta sem járt felénk a kutya sem. Gyakorlatilag itthon vannak karanténban, elvileg azonban ennek semmi hivatalos nyoma. Próbálkoztam a kormányhivatal népegészségügyi főosztályát is hívni, de napok óta fel sem veszik a telefont. Semmilyen papírunk sincs, hogy betegek a gyerekek, csak az osztályfőnöknél az utasítás, hogy digitális oktatást rendeltek el az osztályban. Az osztály egy másik tanulóját regisztrálták hivatalosan, sőt, a koronavírus-appot is letöltették vele a rendőrök, amikor először voltak ellenőrizni, betartja-e a szabályokat. - Azóta naponta háromszor-négyszer jönnek, mert hibás az app, s folyamatosan azt jelzi, hogy a gyerek elment itthonról – jegyezte meg a tanuló anyja. – Persze mindig itt volt, a rendőrök pedig értetlenkedtek. Sok gyerek panaszmentes, s menne vissza az iskolába, ám nem tudják, meddig tart a digitális oktatás, mely a tizenegyedik osztályban komoly hátrányt jelent, hiszen szinte mindenki felvételizni akar jövőre, ezért több tantárgyból emelt szinten érettségiznek. A szülők nem tudnak nekik otthon segíteni, így egyre jobban elmaradnak a tananyaggal. Megkerestük a tankerületet, milyen szempontok szerint döntenek a digitális oktatás elrendeléséről, s mi alapján oldják fel? Hogyan fordulhat elő, hogy az népegészségügyi főosztály szerint járhatnak iskolába a gyerekek, a tankerület azonban nem engedi? Egyeztet-e a tankerület a kormányhivatallal, vagy mindkét fél hoz egy döntést? - A tantermen kívüli digitális munkarendet az Operatív Törzs rendeli el, melyről a határozatot a köznevelési államtitkárság küldi meg az intézményvezetőnek – válaszolta Stickel Péter, a Kaposvári Tankerület vezetője. Folyamatosan egyeztetnek a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (NNK), s a hatósági döntés alapján kérik a digitális munkarend elrendelését, illetve feloldását. - Előfordulhat, hogy egy tanuló vagy osztály házi karanténja már lejárt, de más okból, például az őket tanító pedagógusok karanténja miatt még nem folytatható normálisan az oktatás – felelte az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtóosztálya kérdésünkre, hogyan döntik el, meddig tart a digitális oktatás elrendelése. Ezért egyes esetekben visszavonásig szólnak a tanügyi döntések, ugyanakkor a visszavonásuk az érintett intézményekkel és a járványügyi szervekkel való egyeztetés alapján a szükséges időben megtörténik.

Ijesztő példák Van egy e-mail címünk, ahol jelezni kell az eseteket a minisztériumnak, de minden mást nekünk kellett kitalálnunk – mondta el lapunknak egy több telephellyel és intézménytípussal dolgozó oktatási „anyaintézmény” vezetője. Mint kifejtette, amikor az első fertőzés megtörtént náluk, először a védőnőt keresték, de ő is épp karanténban volt. A kerületi járványügyi központtól végül kaptak egy kitöltendő adattáblát a kontaktok meghatározásához. Ebben rengeteg személyes adatok kérnek be mindenkiről, olyanokat is, amelyeknek semmi közük az azonosításhoz, illetve a betegséghez. Az adatok beküldése után kapják meg a járványügyi központtól a határozatot, amelynek alapján az iskola kérvényezheti a teszteket, az érintett szülők pedig a betegállományt. -A határozatra sokszor 4-5 napig is várni kell, konkrét gyakorlati tanácsot pedig sem a minisztérium, sem a járványügy nem ad – erősítette meg egy másik iskolaigazgató, akinek iskolájában „napok óta nincsenek órák: hiányoznak a tanárok, mert tünetük van, de tesztjük nincs”. - A tesztet csak az orvos rendelheti meg, iszonyú adminisztráció árán. Pedig lenne mit tesztelni: akiket mi küldünk tünetekkel, és sikerül is elintézni a tesztet, azok körében 70-90 százalék a pozitívok aránya - mondta. H.M.

Van, aki nem értesíti orvosát, mert nem látja értelmét

Sajátos helyzetbe került egy család, miután a gyerekük augusztusban az egyik gólyatáborban elkapta a koronavírust. Az iskola szeptember elején közlemény adott ki, hogy az érintett diákokat „elhatárolták”, a család pedig úgy tudja, le is adták a hatóságoknak a tábor résztvevőinek listáját. Ők maguk is jelezték az iskolának, hogy a gyerekük is érintett lehet, de azóta sem történt tesztelés a kontaktuskutatás keretében. Holott arra számítottak, mindenkit ellenőrizni fognak, hogy kiderüljön: kiknek kell otthon maradniuk, hiszen magát az iskolát a hatóságok nem akarták bezárni. Időközben a szülők is elkapták a kórt, így a család önkéntes karanténba vonult, közel egy hónapja ki sem mozdultak a lakásból. „Olyan rosszul voltam, hogy alig bírtam felállni, láz, fejfájás, erős szédülés gyötört” – mesélte a családapa, aki miután látta, hogy a gyerekhez nem jött ki a mentő tesztelni, úgy döntött, a maguk állapotáról már nem is értesíti a háziorvost. „Minek? Hogy napokat várjunk a mentőre? Vagy hatósági karanténba kerüljünk és éjjelenként jöjjenek ellenőrizni a rendőrök. Vagy esetleg több százezer forintért készítsünk magántesztet, hogy kiszabadulhassunk?” – magyarázta döntése okát. A gyerek viszont igen hamar tünetmentes lett, ám papírja nem volt sem arról, hogy elkapta a vírust, és értelemszerűen arról sem, hogy már nem fertőző. Akár vissza is engedhették volna az iskolába, de annak érdekében, hogy mást ne fertőzzön meg, inkább a szülők igazolták neki a több hetes hiányzást. - M. László Ferenc

Sajátos magyar protokoll

Miközben a kormány, az operatív törzs, illetve a népegészségügyi központ is többször hivatkozott arra, hogy a járvány kezelésénél a WHO protokoll szerint járnak el, a lapunk által megismert esetek azt mutatják, hogy ez nincs így minden esetben. Elsősorban az igazolt fertőzöttek közvetlen kapcsolatainak teszteléseben vannak súlyos hiányosságok. Ezekben a napokban, amikor a pozitív esetek száma napi 1000 körül van, a védekezésben résztvevő szervezetek maximális terhelés alatt dolgoznak. A súlyos állapotban lévő betegek ellátása prioritást élvez, ettől függetlenül a pozitív tesztet produkáló állampolgárok és családtagjaik saját bőrükön tapasztalhatják meg, milyen kaotikus állapotok uralkodnak a különböző hatóságoknál, egészségügyi intézményeknél. Előfordult olyan is, amikor egy négytagú család egy nagyobb összejövetel után magánúton teszteltette magát. S bár csak az anya mintája lett pozitív, pár nappal később a többieken is jelentkeztek a tipikus tünetek (fejfájás, torokkaparás, szaglásvesztés). Ennek ellenére újbóli tesztelést nem írtak elő nekik. Sőt az illetékes járványügy napokon át nem fogadta a telefonhívásukat, és a gyerekek háziorvosa sem vette föl a telefont. A karanténhatározatokat és az otthon kinyomtatandó piros kapucédulát előbb e-mailen, majd - már a karantén letelte után - levélben is megkapták. Mivel a hatóságok a határozatok kiküldését leszámítva nem foglalkoztak velük a továbbiakban, a család végül 14 nap után gyógyultnak nyilvánította magát (négy nappal később e-mailben is megkapták, hogy véget ért számukra a karantén). Azok az ismerőseik, akikkel a karantén előtt, a potenciálisan fertőzésveszélyes időszakban találkoztak, szintén magánúton teszteltek. Kontaktkutatásra, kikérdezésre náluk sem került sor. Egy budapesti pár (mindketten 60, illetve 70 év fölöttiek) férfi tagját egy lakodalom után tesztelték, és hamarosan kézhez is kapta a pozitív teszteredményt. Karanténhatározatot viszont csak az élettársa kapott, akit viszont nem teszteltek, és tünetei sem voltak. A hölgyet a rendőrség négyszer is ellenőrizte az otthonukban, a tényleges fertőzöttre viszont sem ők, sem a járványügyesek nem voltak kíváncsiak. Ugyancsak a fővárosban, egy szintén 70 éven felüli házaspárnak egy több napos rendezvény után kért háziorvosuk tesztelést, már a tünetek megjelenése után. Másnap kijöttek hozzájuk a mentők – a férjet keresték, de kiderült, hogy a néven kívül minden adat, amivel rendelkeznek, a feleségé. Így csak a feleséget tesztelték le. Mentősöktől kapott, nem hivatalos tájékoztatás szerint az esetük korántsem egyedi: előfordul, hogy kimennek egy lakótelepi társasházhoz, ahol 8-10 ember várja a tesztelést, de ők csak egyvalakinek az adataival rendelkeznek, így a többiek várhatnak tovább. Az adminisztrációs problémák mellett informatikai nehézségekkel is szembesülniük kell a betegeknek és a védekezésben résztvevőknek. Egy 70 év fölötti, vagyis fokozottan veszélyeztetett budapesti házaspár is egy lakodalomban fertőződött meg. Kezdetben még nem voltak tüneteik, ettől függetlenül két napos csúszással sikerült fizetős tesztet csináltatniuk, amely negatív lett. Újabb két nap elteltével azonban a férjnél megjelentek a tünetek. A háziorvos kérésére kirendeltek egy tesztkocsit, a mentők két nappal később ugyan, de elvégezték a teszteket, ami mindkettőjüknél pozitív lett. A háziorvos két hét alatt sem tudott újabb tesztet intézni nekik, pedig kitartóan próbálkozott. Szerinte a frissen átalakított szoftveres rendszer, amelyben a tesztek rendelését és adminisztrációját végzik, használhatatlan. Egy ismerős informatikus segítségével sem tudott tesztet rendelni. A hatóságok részéről ebben az esetben sem kereste senki az idős házaspárt. - Hargitai Miklós