„Hallgatók nélkül nincs oktatás” -üzenték a színművészetis diákok a kuratóriumnak

Hiába talált a Vidnyánszky-féle vezetés új helyszínt, a hallgatók maradnak az elfoglalt egyetemen.

Lajos Tamás, az SZFE új kuratóriumának egyik tagja csütörtökön az ATV Híradójának nyilatkozva mondta el, hogy az oktatáshoz megvan a helyszín és megvannak a tanárok is, arra utalva, hogy az egyetem Vas utcai épületébe a hallgatók feltehetően nem engednék őket be. Lajos kitért arra is, hogy az október elsejével sztrájkra készülő tanárok követelései szerinte politikai követelések, mert a kuratórium a magyar jogszabályok által adott és megengedett keretek között vont magához jogokat. Mint lapunk is megírta, a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium bekérte a sztrájkban résztvevő egyetemi dolgozók névsorát . A sztrájkbizottság tagjai emiatt bejelentést tesznek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál - úgy gondolják, már az adatok kikérése is jogszerűtlen, emiatt pedig nem volt jogalapja az adatok átadásának.