Karácsony Gergely szerint a budapestiek többsége nem akar autót látni a rakparton

A főpolgármester egy felmérésre hivatkozik, mely szerint a fővárosiak 59 százaléka végleg megszüntetné a Pesti alsó rakpart autós forgalmát.

„… a megnyitott rakpart ezen a hétvégén is vár mindenkit, és ez továbbra is így marad visszavonásig!” üzente szombati Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. A főpolgármester felidézte, még tavasszal, a kijárási korlátozások idején döntöttek arról, hogy megnyitják a Pesti alsó rakpartot a gyalogosok és a biciklisek előtt, „a kezdeményezés pedig nagyon népszerű volt, ezért a korlátozások megszűnése után is nyitva maradt.”

A döntés népszerűségét Karácsony egy Medián felmérés eredményével is igazolta, a közvélemény-kutatás szerint az emberek többsége az autómentesített rakpartot támogatja.

Azzal az állítással, hogy időszakosan, például hétvégeken szüntessék meg a gépkocsiforgalmat 73% ért egyet és 24% ellenzi, de még a forgalom teljes megszüntetése is többséget kapott, 59% támogatja, 37% ellenzi – írta Karácsony Gergely.