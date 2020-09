A Momentum oldalán térhet vissza a politikába Bajnai Gordon

Az ellenzéki párt több „nagy öreg” tanácsait felhasználná a 2022-es kormányváltáshoz, így került képbe a Gyurcsány Ferencet egy évre váltó Bajnai is.

Gőzerővel készül a 2022-es választási kampányra a Momentum, mi több, már forgatókönyvük is van egy esetleg győzelem utáni időre – írja a Blikk. A bulvárlap úgy tudja, hogy a parlamenten kívüli ellenzéki párt a a győzelem érdekében nagy öregeket is maguk mellé csábítanának. Így került újra képbe Bajnai Gordon is.