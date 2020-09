Hamilton nagy fölénnyel a pole pozícióban

Ha szülők nem engedik úszni a gyereket, az végzetes hatással lehet a kisebb egyesületekre.

A 24. hu megkereste a Magyar Úszószövetség elnökét, Wladárt Sándort, aki első két felvetésre nem akart reagálni; ám a harmadik gondolat szerinte is valós problémát takar, mert a koronavírus-járvány teljesen átírta a sportág működési alapelveit.

A hírportál utánajárt, hogy miért sújthatta ilyen drasztikusan a járványhelyzet az úszóklubokat. Mint emlékeztetnek, minden szülő már-már kötelező jelleggel szeretné megtaníttatni úszni a gyermekét, a féltésből adódó kényszer pedig éves szinten milliárdos nagyságrendű bevételt teremt az úszóklubok és mindennapi megélhetést jelent alkalmazottaik számára. A klubok ugyan számíthatnak állami, önkormányzati és egyházi finanszírozásra is, ám a szülői hozzájárulás bevételeik tetemes részét teszi ki. Mivel azonban a Covid-járvány miatt az önkormányzatok többsége bezárta az uszodákat - valamint a privát oktatást vásárló szülők sem gondolják úgy, hogy éppen a járvány idején kell a gyereket úszni tanítani -

A lap arra is emlékeztet, hogy a a nagyegyesületek –, amelyekben a felnőtt és utánpótlás válogatott úszók többsége versenyez, bevételszempontból szintén, de kevésbé „Covid-érintettek”. Hozzájuk folyik be ugyanis a Wladár-rendszerben szigorúan átlátható, eredményességi alapon, objektív számítással szétosztott, célzott EMMI-támogatások összessége – amely a magyar úszósport legkisebbik hányadának, a csúcsnak adja a negyedik jelentős bevételi forrását. A cikk a helyzet lehetséges megoldásával, és az úszószövetség gazdasági és adminisztrációs terheivel és az elnökjelöltek ígéreteivel is részletesen foglalkozik. A beszámolót teljes terjedelmében ide kattintva lehet elolvasni