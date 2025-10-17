Szocsi helyére Baku kerülhet

Ahogy arról nemrég beszámoltunk, egyre többen érzik úgy a Formula 1-ben dolgozók, illetve a politikusok, egyszerű szurkolók, hogy az orosz-ukrán helyzetben a száguldó cirkusznak nem kellene ellátogatnia Oroszországba. Olyannyira keringenek az erről szóló információk, hogy lapértesülések szerint az idei téli olimpiának is helyet adó Szocsi helyett Bakuban rendezik meg az eredetileg Orosz Nagydíjnak elnevezett versenyt Bakuban rendezik majd meg.