Egyre gyakrabban okoznak gondot Oroszországnak az ukrán drónok, és a csapások következményei is látványosak.
Kijevet is támadták az éjszaka, de károkról és áldozatokról nem érkezett jelentés.
A külgazdasági és külügyminiszter hétfő hajnalban indult el Szocsiba az Atomexpóra, ahol a paksi beruházásról is egyeztet. Hatodszor látogatott Oroszországba azóta, hogy Vlagyimir Putyin parancsára az orosz hadsereg 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát.
A külgazdasági és külügyminiszternek a háború február 24-i kezdete óta az ukrán fővárosba sajnos még nem sikerült eljutnia.
A hét végén heves esőzések voltak, volt olyan óra, amikor 76 milliméter csapadék hullott.
A 32 éves pilóta mögött címvédő és hétszeres világbajnok csapattársa, a brit Lewis Hamilton végzett másodikként, míg a harmadik időt az összetett pontversenyben jelenleg vezető Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője autózta.
Úgy tűnik, ha akarják, ha nem, megérkezik az égi áldás, mindez pedig a versenyt rajthelybüntetéssel kezdő pilóták számára kapóra is jöhet.
A Mercedes hatszoros világbajnoka a szabálytalan rajtpróbái miatt időbüntetést és büntetőpontokat is kapott, amivel nagyon közel került az egyfutamos eltiltáshoz.
Ha vasárnap győzni tud Szocsiban, akkor beállítja a hétszeres világbajnok Michael Schumacher 91 sikert számláló rekordját.
A 31 éves pilóta mögött a második helyen csapattársa, a címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton zárt.
Lewis Hamilton a futamgyőzelmek számában érheti utol Michael Schumachert, míg Rubens Barrichello legtöbb versenyen való részvételét Kimi Räikkönen egalizálhatja Szocsiban.
Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte a Forma-1-es Orosz Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd a pole pozícióból.
Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája nyerte szombaton a Forma-1-es Orosz Nagydíj harmadik szabadedzését.
Evés közben jön meg az étvágy – tartja a mondás, a Ferrari pedig zsinórban aratott három futamgyőzelmét követően a hétvégi Orosz Nagydíjon is nyerni szeretne.
A világbajnoki pontversenyben vezető, címvédő Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája érte el a legjobb köridőt pénteken, a Forma-1-es Orosz Nagydíj második szabadedzésén, Szocsiban.
Legalább nyolc ember, köztük egy gyerek is életét vesztette.
Minimum másfélszeresre emelkedő költségek és nem realizálódó bevételek jellemzik a nyári és téli játékok lebonyolítását.
Még öt évig folytatódik a 2014-es szocsi téli olimpián levett doppingminták újraellenőrzése – jelentette be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB).
Ahogy arról nemrég beszámoltunk, egyre többen érzik úgy a Formula 1-ben dolgozók, illetve a politikusok, egyszerű szurkolók, hogy az orosz-ukrán helyzetben a száguldó cirkusznak nem kellene ellátogatnia Oroszországba. Olyannyira keringenek az erről szóló információk, hogy lapértesülések szerint az idei téli olimpiának is helyet adó Szocsi helyett Bakuban rendezik meg az eredetileg Orosz Nagydíjnak elnevezett versenyt Bakuban rendezik majd meg.
A világ, természetesen, arra figyel, milyen politikai és gazdasági következményei lesznek a Krím félsziget csatlakozásának Oroszországhoz. Moszkvában azonban az is napirendre került: egyáltalán mit kezdjenek a Krímmel?
A krími válság miatt nem rendezik meg júniusban Szocsiban a világ hét vezető ipari hatalma, az úgynevezett G7-es csoport és Oroszország - G8-ként emlegetett - csúcstalálkozóját, ehelyett a hetek Oroszország kizárásával tartanak majd csúcsszintű megbeszélést Brüsszelben.
Vlagyimir Putyin orosz államfő egy napra felfüggesztette a krími konfliktust, és ott volt tegnap a szocsi téli paralimpiai játékok megnyitóján. Ami még meglepőbb: az Ukrajnában kialakult válsághelyzet ellenére rajthoz állnak Szocsiban a fogyatékkal élő ukrán sportolók. Eközben a tervek szerint az e hét végén rajtoló első osztályú ukrán labdarúgó-bajnokság valamennyi mérkőzését elhalasztották.
Utólag akár ki is zárhatják a szocsi téli olimpiáról a lett férfi jégkorong-válogatottat, mivel Vitalijs Pavlovs után a gyanú szerint egy másik játékos is fennakadt a doppingvizsgálaton.
Az A döntőben szerepelt kínai csapat kizárása miatt összesítésben a hatodik, pontszerző helyen végzett a magyar női rövidpályás gyorskorcsolya váltó a szocsi téli olimpia keddi versenynapján.
Heidum Bernadett nem jutott be a negyeddöntőbe a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében a szocsi téli olimpián.
A Szocsiban zajló téli játékok tengerparton fekvő olimpiai parkját, amely a jeges sportágak központja, számos különlegessége mellett az is egyedivé teszi, hogy októberben itt rendezik meg a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság első Orosz Nagydíját.
A téli sportok közül a rövidpályás gyorskorcsolya is komoly technikai ráfordítást és anyagi befektetést igényel profi szinten.