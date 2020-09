Egy nap alatt 372 ezerrel nőtt a koronavírussal fertőzöttek és 6 ezerrel a halottak száma a világon

Nemzetközi sajtószemle, 2020. szeptember 27.

Spiegel Ijesztőnek tartja a magyar sajtóban tapasztalható állapotokat a Bizottság alelnöke. Merthogy a média már nemigen közöl kritikus anyagokat a hatalomról, ezért a legtöbb embernek aligha van valós képe a tényleges helyzetről. Ily módon Jourová szerint az Orbán Viktor által szorgalmazott demokrácia nem illiberális, hanem egyszerűen beteg. De még az is megtörténhet, hangsúlyozta, hogy a választások egy ponttól kezdve már nem lesznek szabadok. Felhívta azonban a figyelmet, hogy ha a nép úgy dönt, akkor a miniszterelnök hiába kapaszkodik a hatalomba, távoznia kell. Kiemelte, hogy Magyarországon eltűnőben van a sajtó sokszínűsége, ami azért nagy baj, mert demokrácia nem létezik, ha a társadalom nem tudja szabadon tájékozódni. Éppen emiatt a Bizottság az eddiginél jóval nagyobb figyelmet kíván fordítani a média függetlenségére. Bár az tény, hogy az új tagállamokban az emberek sokszor még mindig toleránsak olyan vezetőkkel szemben, akik teljhatalmat akarnak maguknak. Mint mondta, a magyar és a lengyel vezetés idáig rendre azt a taktikát alkalmazta, hogy állandóan arra hivatkozott: az általa bevezetett szabályozást más tagállamok is alkalmazza. De pont azért teszik közzé a hónap végén a Bizottság demokrácia felmérését mind a 27 országról, hogy végre egységes legyen a megítélés, és egyetlen tag se mondhassa, hogy utaznak rá. Így ugyanis kiderül, hogy az adott helyen elfogadható-e a jogállam vagy sem. Jourová nem hajlandó engedni abból, hogy a következő pénzügyi időszakban a demokratikus normák érvényesülésétől kell függővé tenni a támogatások kifizetését mind a költségvetés, mind a gazdasági mentőcsomag kapcsán. Lát esélyt arra, hogy a zsebén keresztül jobb belátásra lehet bírni a jogállamiságot módszeresen megszegő országokat. Mint megjegyezte, itt akkora pénzek forognak kockán, hogy ő maga csak akkor lenne nyugodt, ha sikerülne hatékony jogállami mechanizmust életbe léptetni. Hozzátette, hogy Orbán így is megkísérelheti sarokba szorítani a többieket, hiszen nem lehet elhúzni főleg az olaszok és a spanyolok megsegítését, de Budapest és Varsó gazdasági helyzete sem olyan, hogy a két ország sokat ugrálhat. Ezért nem kell a megbékítésükre törekedni. Sőt, tragikus volna, ha nem jönne létre olyan rendszer, amelynek révén nem lehetne megkövetelni a jogállamiság tiszteletben tartását.

Le Monde Magyarország és Lengyelország bojkottálja a 750 milliárd eurós újjáépítési program jóváhagyását, hogy ily módon torpedózza meg kemény jogállami mechanizmus bevezetését. Ennek érdekében a két kormány két napja megtagadta, hogy meginduljon a nyári EU-csúcson kínkeservesen tető alá hozott kompromisszumos javaslat elfogadási folyamata. Pedig az idő szorít, hiszen a csomagnak elvileg január 1-én életbe kell lépnie. Ám pénteken, az uniós nagykövetek értekezletén Budapest és Varsó nem volt hajlandó támogatni, hogy formálisan is kezdetét vegye a folyamat, amelynek során a nemzeti parlamentek áldásukat adják az állam- és kormányfők döntésére. Vagyis voltaképpen túszul ejtették a készülő megállapodást. Pedig csak rá kellett volna bólintaniuk. A két kormány utána is bőven nyomást tudott volna gyakorolni, mert elegendő, ha egyetlen nemzeti parlament vétóz és összeomlik az egész júliusi egyezség. Ám ehelyett azt választották, hogy haladéktalanul sarokba szorítják a partnereket. Az üzenet egyértelmű: amíg nem látják világosabban, milyen is lesz a jogállami feltételrendszer, addig meghiúsítanak minden előrelépést. Azaz ha nem tetszik nekik a készülő rendszer, akkor nem haboznak veszélybe sodorni a gazdasági mentőtervet. Az Európai Tanács jó két hónapja meglehetősen nyakatekerten fogalmazta meg, miként is kívánja összekapcsolni a demokratikus normák betartatását és a támogatások folyósítását. Pont azért, hogy ne provokálja a magyar és a lengyel vezetést. Orbán azóta jelezte, hogy hajthatatlan, ám Macron pártjának egyik EP-képviselője szerint svindlizik, blöfföl, mert nagyon is rászorul a felzárkóztatási alapokra. A lengyelek viszont lebegtetik az álláspontjukat, mivel mint egy brüsszeli diplomata rámutatott: pontosan tudják, hogy nekik 23 milliárd euró esne le a csomagból. Ezért nem valószínű, hogy követik a magyar politikust. A budapesti és varsói lépés láttán több más ország szintén úgy döntött: megakasztják a jóváhagyási eljárást, mert meg akarták mutatni a két kötekedő országnak, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni és ragaszkodnak a jogállami elvek számonkéréséhez. Ebben a finnekkel kiegészülve a takarékos négyek jártak élen. Az Európai Parlament, amelynek szintén beleszólása van a kérdésbe, azt kívánja, hogy a szóban forgó mechanizmus a lehető legszélesebb körű legyen, és ne csupán a csalásra, korrupcióra és az érdekütközésre vonatkozzon, amint az von der Leyen a minap az unió helyzetéről tartott beszédben vázolta. A liberális frakció vezetője, a román Ciolos ezt úgy fogalmazta meg, hogy a közpénzek korrekt felhasználása érdekében működő igazságszolgáltatásra, tisztakezű közigazgatásra van szükség, ennélfogva az európai értékek érvényesítésére. Ebben egyetért a négy nagy pártcsalád. Profil Az osztrák külügyminiszter több kérdésben is védelmébe vette a magyar kormányfőt, bár azt állította, hogy a színfalak mögött viszont több ízben is kerek-perec megmondta a véleményét Orbánnak, a nyilvános bírálattól azonban tartózkodik. Schallenberg ezt akkor közölte, amikor nekiszegezték, hogy korábban a lapnak nyilatkozva korántsem volt ennyire visszafogott az Európai Néppárt elnöke, sőt, Weber kijelentette: a Fidesz nem maradhat a pártcsaládban, ha nem módosít több ponton is az irányvonalán. Az osztrák politikus azt válaszolta, hogy több mindenben ő sem ért egyet a magyar vezetővel, ám úgy gondolja, hogy azért akadnak olyan kérdések, amelyikben túlzás, amit az európai nyilvánosság képvisel Magyarország kapcsán. Pl. amikor a földrész felszisszent a járvány miatt megszavazott különleges jogkör miatt. Az osztrák külügyi tárca jogászai azonban arra jutottak, hogy a szövegben nincs semmi kifogásolnivaló, nagy kérdés azonban az, a gyakorlatban miként alkalmazzák a jogszabályt. És a végén a Bizottság is azt gondolta, hogy nincs ok fegyelmi eljárás kezdeményezésére. De Ausztriának még sokkal körültekintőbbnek kell lennie, hiszen a szomszédjáról van szó – tette hozzá a miniszter. A politikus nem ért egyet azzal, hogy túlságosan megértő volna a magyar sajtó állapota láttán. Azt viszont nem tartja helyénvalónak, hogy az osztrák lapok ráerősítenek a német média támadásaira. Mert nagy baj volna, ha kétsebességes Európa alakulna ki. Szerinte már most van rá példa, hogy egyazon törvény gondot okoz Magyarország esetében, másutt viszont nem. Amikor a riporterek megemlítették az Index sorsát, a válasz az volt, hogy nem lehet mindig farkast kiáltani, mert a végén senki sem hinné el, hogy tényleg itt a veszély. Ennél a pontnál fejtegette azt, hogy a kétoldalú tárgyalásokon igenis szóba hozza az aggályait. Azzal viszont nem ért egyet, hogy a Bizottság az alapértékek betartása kapcsán csakis a magyar vezetésnek akar a körmére nézni. Tényleg akadnak gondok Magyarországon, de ettől még nem kell mindent egy kalap alá venni - állította. Ezzel együtt egyetért azzal, hogy folyamatban van az eljárás a 7-es cikkely alapján. Ennél többet azonban a pozíciójánál fogva nem kívánt elárulni.

Libération Az európai kulturális élet több mint 100 neves személyisége közös felhívásban állt ki a Színház és Filmművészeti Egyetem szabadsága és függetlensége mellett. A kezdeményező Székely Csaba, a francia Lancelot Hamelin és a brit Gérard Watkins volt, a keretet pedig a Fabulamundi nevű szövetség adta, amely 10 ország együttműködését jelenti a kortársi dramaturgia támogatására. Magyar részről többek között Spiró György és Pintér Béla csatlakozott a szolidaritási akcióhoz. Az aláíró színészek, dramaturgok nyugtalansággal állapítják meg, hogy a kormány ellenőrzése alá akarja vonni az intézményt. Ennek érdekében a hatalmat a megválasztott vezetéstől az új kuratóriumra ruházza át, miközben annak tagjait egytől egyig ő maga nevezte ki. A sajtó jó részének a felügyeletét már megkaparintotta és tönkretette a közmédiát, hogy mindkettőt a saját propaganda szócsövévé tegye. Azon kívül újságokat és fontos hírportálokat záratott be, sok kulcsfontosságú művelődési intézmény élére pedig a saját lakájait állította. Elüldözte a CEU-t, megvonta az MTA autonómiáját. De az Orbán-kabinet most újabb lépésre szánta el magát, hogy kiirtsa a kritikus hangot. Ezúttal az SZFE önállóságát kívánja eltiporni. Pedig kritikus hozzáállás nélkül nincs sokszínűség, sem haladás, sem demokrácia. A nyilatkozat támogatói európai polgárokként úgy gondolják, minden államnak kötelessége szavatolni a plurális társadalmat, a vélemények sokszínűségét, a kultúra és az oktatás szabadságát. Ezért kinyilvánítják, hogy támogatják az egyetem diákjait, és csatlakoznak azokhoz, akik Budapest utcáin a teljes autonómia visszaállítását követelik. Felszólítják az európai intézményeket, hogy azok garantálják legalább minimális szabályok betartását a tagállamok kulturális és oktatáspolitikájában.