Bajnai Gordon mégsem tér vissza a politikába , de szívesen segíti a „maffiakormány” leváltását

Horvát lap számolt be arról, hogy a „magyar mágnásnak” milyen fontossá vált a helyi turizmus fejlesztése.

Mészáros Lőrinc 50 millió eurós, azaz csaknem 18 milliárd forintos tengerparti luxushotelt épít az NK Osijek, azaz az eszéki futballcsapat tulajdonosa Iciciben – derült ki a 444.hu által szemlézett Novi list horvát lapból. A harmadik leggazdagabb magyart az újság „magyar mágnásként” emlegeti, aki focicsapata és a villája mellé egy szállodás céget is beszerzett a nyáron. Icici az Isztriai-félsziget északkeleti partján, Opatija és Lovran között fekszik az Ucka hegység lábainál, a tengerparton. A Novi list szerint ide épít ötcsillagos, 180 szobás hotelt mintegy 20 ezer négyzetméteren a Riva’s Hotels & Resorts nevű cég, amelyet nyáron vásárolt meg a felcsúti milliárdos családi cége, a Talentis. A projektet vezető Denis Sikljan azt nyilatkozta a lapnak, hogy az év végén kezdődő és két és fél évesre tervezett építkezés során kialakítanak egy többfunkciós teret, amely nyitott lesz a külső látogatóknak, illetve egy gyalogoshíddal is szolgálják a helyiek érdekeit. Sikljan hangsúlyozta:

Azt, hogy Mészárosék horvátországi szállodákat is építenek majd, nemrég a G7 írta meg. Megjegyezték, hogy, a család tőzsdei birodalmához tartozó Hunguest láncnak összesen 26 szállodája van, többségük Magyarországon, de Montenegróban, Ausztriában és Erdélyben is működtetnek hoteleket. A csoport most kapott közel 10 milliárd forintnyi állami támogatást hét hotel felújítására.