Pálffy Ilona: Jól működött a rendszer

Soha nem érezte, hogy a Fidesz vagy a kormány befolyásolni próbálta az iroda működését? Nem éreztem. Nem is mentek volna sokra egy ilyen befolyásolási kísérlettel, mert az Nemzeti Választási Iroda (NVI) a választásokkal kapcsolatban alapvetően szervezési, igazgatási funkciókat lát el. Az NVI nem dönt vitás jogügyletekben, nem állapítja meg a választási eredményt, nem folyósít kampánytámogatást. Az NVI alapvetően szervezi a választásokat, a technikai feltételeket és az informatikai rendszert biztosítja, oktatást szervez. A 2018-as választás után az akkor tapasztalt anomáliák miatt azt nyilatkozta, hogy folyamatosan a lemondáson gondolkodik. Miért maradt mégis? Most miért döntött úgy, hogy feláll és nem tölti ki a 2022-es választás végéig szóló mandátumát? Igazságtalannak éreztem a politikai jellegű támadásokat. A 2018-as választások után a pártok informatikai szakértőinek bemutattuk az informatikai rendszert. Ők ugyanazt állapították meg, mint a független szakértők által végzett vizsgálat: a választási adatokat feldolgozó Nemzeti Választási Rendszer (NVR) a választások során zavartalanul üzemelt, a vizsgálat az NVR működéséhez kapcsolódó problémát nem azonosított. Annyi történt, hogy a honlap nem bírta a megnövekedett terhelést, ezért átálltunk a tartalékportálra, amely attól kezdve probléma nélkül látta el a lakossági tájékoztatást. A honlapon pedig az NVB iránymutatása alapján addig nem hozhattunk nyilvánosságra még részeredményt sem, amíg valaki sorban állt. A választásokon vesztes pártok hangadóit azonban a szakértői vizsgálatok eredményei nem érdekelték, ők továbbra is „csalásról” beszéltek. Ebből lett elegem. A 2019-es két országos választást azért csináltam végig, mert egy új vezetésnek elég időt akartam hagyni a felkészülésre. Nem lett volna korrekt, ha én kezdem el a választási felkészülést, és az utódom már nem, vagy csak nehezen tud módosítani ezen. Így 2020 augusztusában mondtam le, de ha nincs a járványhelyzet, valószínűleg pár hónappal korábban vonulok nyugdíjba. Nem érzi úgy, hogy a rendszer nem volt felkészülve a 2018-as választásra? Ahogy az előbb említett szakértői vizsgálatok is bizonyították: jól működött a rendszer. Így joggal gondolom azt, hogy megfelelő volt a felkészülés, egyet kivéve; biztosítani kellett volna, hogy a honlap bírja a megnövekedett terhelést. A tanulság, hogy nem lehet eléggé túltervezni a választási honlap iránt megnövekedő igényt. Amikor Nyakó István MSZP-s képviselőt kopaszok akadályozták meg abban, hogy eljuttassa az NVI-hez a párt népszavazási kezdeményezését nem érezte, hogy le kellene mondania? Azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban is elég sok a politikai jellegű félreértés. Egyrészt valamennyien, akik ott álltak, egy-egy népszavazási beadvánnyal a dossziéjukban várakoztak; ezt ellenőriztük. Másrészt Nyakó István népszavazási kérdését én egy kollégámmal együtt személyesen vettem át. Hamarabb, mint a másik kezdeményezést. Ekkor még élt az a rossz rendelkezés, hogy egy témában csak egy kérdés kerülhet az Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elé, a másikat az NVI-nek vissza kell utasítani. Én itt sem akadályoztam semmit, ezért kerülhetett mind a két kérdés az NVB elé. A Kúria pedig hitelesítette Nyakó István népszavazási kezdeményezést. A két Pest megyei választókerület határainak módosításán túl kell még bármit változtatni a 2022-es választásokig? Igen, mi bemutattunk egy több pontból álló módosítási csomagot a parlamenti pártoknak. Ezek közül a közvélemény számára talán a Pest megyei választókerületek beosztása a legizgalmasabb. De ezen kívül tettünk még néhány technikai jellegű javaslatot. Például az átjelentkezők számára kijelölt szavazókörök alszavazókörökre lennének bonthatók, hogy gyorsabban menjen a szavazás, s az Alkotmánybíróság korábbi döntései alapján változást szeretnénk a választási plakátokkal kapcsolatban, és változna a vissza nem vitt ajánlásgyűjtőívek szankcionálási rendszere is. Ezen kívül felfüggesztenénk azoknak a külhoni választópolgároknak a regisztrációját, akik egy adott időszakban nem küldtek vissza levélszavazási iratot, és más formában sem léptek kapcsolatba a Nemzeti Választási Irodával. Milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy 2022-ben senki ne mondhassa: visszaélések történtek a választásokon? Én folyamatosan arra kértem a pártokat, hogy az ország valamennyi szavazókörébe küldjenek delegáltat – lehetőség szerint olyan delegáltat, aki előtte oktatáson is részt vesz –, hiszen így testközelből, a helyszínen tudják figyelemmel kísérni a szavazást, és azonnal intézkedni tudnak, ha valami szokatlant észlelnek. Ez lenne a legfontosabb garancia.



Pálffy Ilona kérdéseinkre csak írásban volt hajlandó felelni.