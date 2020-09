Csúszhat az országjelentések ismertetése

A kormányfő katarzist, elég orvost és ápolót, határzárat, jövőre megemelt közmunkabéreket ígér.

Ki fogunk ebből a nyomorúságból szabadulni, és addig pedig ki fogjuk bírni, lesz vakcina – mondta Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap a TV2 Tények című műsorában leadott, de még szombaton felvett interjúban. A kormányfő a koronavírus-járvány alakulására, arra, hogy napról napra az ezret közelíti az új fertőzöttek száma, és a második hullámban szombaton haltak meg a legtöbben, tizenketten, úgy reagált: „A járvány felszálló ágban van, a helyzet nehéz az oktatásban, az egészségügyben egyaránt, és különösen a kórházakon van nagy nyomás. A gazdaságot ugyan fel lehet pörgetni, az elvesztett életeket azonban nem tudjuk visszahozni” Az elhunytak hozzátartozóinak, családjainak ezúton is együttérzését, részvétét fejezte ki, de a jövőbe látva, határozottan kijelentette:



„Működni fog az egészségügy, működni fog a gazdaság, és megőrizzük az esélyét annak, hogy Magyarország a válságból megerősödve jöjjön ki.”

Optimizmusát leginkább arra alapozta, hogy – mint kifejtette – közelebb vagyunk ahhoz, hogy legyen vakcina, mint tavasszal. – Azt nem tudjuk, hogy mikor lesz vakcina, de tárgyalunk az amerikaiakkal, a kínaiakkal, japánokkal, az oroszokkal, és legkésőbb a következő év közepén lesz vakcina – mondta Orbán Viktor, megemlítve, hogy Donald Trump amerikai elnök a választási kampányában már ez év végére ígéri az oltóanyagot.



„Ekkor katarzis, megkönnyebbülés, szabadulás jön majd” – ígérte.

Orbán Viktor addig is megismételte, hogy a járvány második hullámában csak olyan intézkedéseket hoznak, amelyeket az emberek elfogadnak. Mindezt a nemzeti konzultációból tudta kiolvasni, tehát – hangsúlyozta – sikerülni is fog, hogy a kormány védekezzen, védje meg az időseket, de működjön az élet, ne legyen leállás. Mind ehhez szerinte az embereknek csupán három dolgot kell betartaniuk: a higiénés szabályokat, a rendszeres kézmosást, fertőtlenítést, a maszkviselést és a távolságtartást, és akkor nem lesz baj. A TV2 riportere nem kérdezett rá az egészségügyi ellátás mindennapi nehézségeire, az orvos- és ápolóhiányra, de Orbán Viktor kérdés nélkül is megnyugtatott mindenkit:



„Járom a kórházakat. Nehéz a helyzet, de mindenhol van elég eszköz, orvos és ápoló, de az egészségügyben dolgozó embereket csak vezényléssel, átcsoportosítással tudjuk megoldani. Kijelöltük az első nyolc járványkórházat, de lesz második és harmadik lépcső is.”

A kormányfőt a Korányi-kórház egyik szakorvos szembesítette a valósággal Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Hozzátette: fontos a határzár fenntartása, mert bár a vírus országon belül terjed, az utánpótlás külföldről jön. Elsősorban Csehországot említette, ahol „elszabadultak a számok”. A gazdaság helyzetéről szóló kérdéskörben arról, hogy a Moody's hitelminősítő szombatra virradóra pozitívra javította Magyarország adósságbesorolását, a kormányfő nem sok szót vesztegetett, s csak annyit mondott:



„Ha van munkahely, van munka, minden van. Az állam is teremt munkahelyeket, s ha nincs más, a közmunka is jobb a semminél. A következő évben meg is emeljük a közmunka-béreket.”

Orbán Viktor itt is elmondta, hogy további adócsökkentéseket terveznek a vállalkozások, a fejlesztések támogatására, pedig több ember dolgozik ma Magyarországon mint januárban és márciusban. Szerinte ma 4,5 millió ember dolgozik, 2010-ben 3,5-3,6 millió dolgozott.



„Két ígéretem van, ami számon kérhető: amennyit a vírus megöl, annyit feltámasztunk, és tíz év alatt egymillió új munkahelyt hozunk létre” – mondta.

Hozzáfűzte, jól áll, annak ellenére, hogy vállalásait a vírus kicsit visszavetette. Munkatársai közül kiemelte Pintér Sándor belügyminisztert, aki az egészségügyi védekezést irányítja, Kásler Miklóst, az emberi erőforrások miniszterét, aki ehhez az orvosokat biztosítja. Megemlítette azt is, hogy a gazdaság helyzetéért továbbra is Varga Mihály pénzügyminiszter felel, a fellendítésért pedig aki „a kanyarban is előzni tud”: Szijjártó Péter.