Orbán Viktor kóstolással emlékezett a kétharmados pálinkaforradalomra

A kormányfő a „szabad pálinkafőzés” napján szabadságharcoló tábornokhoz hasonlította önmagát, akinek a katonái a terepről szállítják az alapanyagot.

Miközben az ország fontos átalakuláson megy keresztül, a tartós dolgok gondolata nem csak Budapesten születik meg, ennek egyik iskolapéldája a szabad pálinkafőzés megteremtésének lehetősége - jelentette ki Orbán Viktor vasárnap a Zala megyei Becsehelyen. A miniszterelnök a magyarországi szabad pálinkafőzés tízéves évfordulóját ünneplő rendezvényen beszélt arról, hogy ennek a gondolata vidéken született meg 2010-ben:



„A kétharmados alkotmányos forradalommal lehetőséget adtunk magunknak, hogy mindent megváltoztassunk, amit megváltoztatásra alkalmasnak vagy szükségesnek láttunk”.

Ezek között szerinte „nagy dolgok szerepeltek” a bankadótól kezdve a multik megadóztatásáig, és ebbe a 29 pontos programba V. Németh Zsolt képviselő felvetésére került be a szabad pálinkafőzés megteremtésének lehetősége. Orbán Viktor a becsehelyi égetett szeszesitalok kóstolása mellett életbölcsességeket is megosztott, mert mint kiemelte: a szabad pálinkafőzés minta a jövőre nézve is:



„Semmit sem ér a szabadságharc, ha csak egy tábornokunk van és nincsenek katonáink.”

Megjegyezte azt is, hogy az a tartós és az a fontos, amit valahol a magyar életben a terepről hoznak fel, rögzítenek, ápolnak, visznek tovább a döntéshozók elé. A példa alapján ugyanakkor önállóságra is buzdította a pálinkafőzőket:



„Ne várakozzanak arra, hogy megmondják felülről, hogy mikor, hogy és miképpen!”

Orbán Viktor a szabad pálinkafőzés „iskolapéldáján” keresztül arra is felszólított, hogy „mindent, ami fontos, ami a helyi élet szempontjából nélkülözhetetlen, amit érdemes átvinni magunkkal a jövőbe, átadni a gyerekeinknek, annak a megőrzésével kapcsolatos összes dolgot gyűjtsék össze, adják oda a képviselőjüknek”. A megkapott alapanyagból így lehet majd jogszabály, „ami aztán garantálja, hogy szabadon élhessük az életünket úgy, ahogy a magyarok a saját életüket szeretik élni”.