Dőlnek a csontvázak a szekrényből Miskolcon

Budapesti luxuslakás, miskolctapolcai hotel, belvárosi penthouse, önmaguknak kiutalt több tízmilliós prémium – látványosan gyarapodtak a fideszes időszakban a miskolci önkormányzati cégek vezetői.

Úgy tűnik, Miskolcon igencsak gyümölcsöző volt Kriza Ákos korábbi fideszes polgármester ismerősének lenni: a tűzhöz közel állók ugyanis olykor különösebb szakmai előélet vagy épp végzettség nélkül kerültek városi cégek, intézmények élére. Máig nem tudni például, milyen szempontok alapján nevezték ki korábban a legnagyobb városi cég, a Miskolc Holding élére Pálffy Kinga volt színésznőt, akinek szakmai önéletrajzát homály fedi, azt a korábbi városháza közérdekű adatigénylésre sem bocsátotta a sajtó rendelkezésére. A tavalyi őszi, az ellenzék győzelmét hozó önkormányzati választások után az is kiderült, hogy a Miskolc Holding több, mint ötven milliárd forint kintlévőséget görget maga előtt, ami csak részben írható annak a számlájára, hogy a közlekedés korszerűsítése érdekében új buszokat vásároltak. Szopkó Tibor önkormányzati momentumos képviselő, a Miskolc Holding felügyelőbizottságának tagja a Népszavának az mondta: mindennek fényében különösen érdekes, hogy a volt vezetők a választásokat követően – kihasználva az átadás-átvétel közötti interregnumot – 33 és 46 millió forintos prémiumot utaltak maguknak. Pálffy Kinga fel is vett nettó 33 millió forintot: ennek visszaszerzéséért, s felmondásának jogszerűségét is vitatva az önkormányzat azóta pert indított. A holdingnál az ingatlangazdálkodásért felelős, szintén a volt polgármester baráti köréhez tartozó Szélyes Domokos is megpróbált ilyen jogcímen több mint 46 millió forintot kiutaltatni magának, ezt azonban már az új vezetés meg tudta akadályozni. Szélyes Domokos időközben pert indított a szerinte neki jogosan járó pénzért, a Miskolc Holding Zrt. pedig ugyanebben az ügyben hamis magánokirat felhasználásának vétsége és csalás bűntette miatt tett feljelentést. A korábbi vezetőkhöz több ingatlanügylet is köthető. A magyarnarancs.hu írta meg korábban, hogy félmilliárdos beruházással épített szállodát a Szélyes-házaspár tulajdonában lévő Bonus Invest Ingatlanforgalmazó Kft., amelynek jegyzett tőkéje a cégbíróság nyilvános adatai alapján 3 millió forint, értékelhető árbevétele az elmúlt években gyakorlatilag nem volt. A telket 2015-ben vásárolták meg az épp 12 milliárdos fejlesztés előtt álló miskolctapolcai strandfürdő szomszédságában, s ide építették fel a Lignum Hotelt részben a Magyar Fejlesztési Banktól kapott csaknem 150 millió és a Korona Takaréktól felvett 60 milliós hitelből. A portál szerint mind ők, mind Pálffy Kinga bevásárolta még magát Miskolc egyik közkedvelt lakóparkjában egy-egy penthouse lakásba is. A Népszava kiderítette: Szélyes Domokos a pesti belváros egyik méregdrága, új építésű luxusapartmanjában is szerzett egy 50 négyzetméteres lakást tavaly augusztusban. A tulajdoni lap szerint a kétszobás ingatlan tehermentes, azaz jelzáloghitel nélkül, készpénzben fizetett érte a vevő. Az adásvétel értéke nem ismert, ám a Király utca 40-es házban hasonló adottságú lakásokat 1,5-1,6 millió forintos négyzetméter áron kínáltak-kínálnak. Ez alapján Szélyes ingatlana nagyjából 80 millió forintot érhet. Az adásvétel időpontja árulkodó: a K40-re elkeresztelt luxusapartmant 2019 augusztusában adták át, így vagy az elsők között csapott le a recepciós, 24 órás porta- és biztonsági szolgálattal, mélygarázzsal, fitnesszel és szaunával ellátott apartmanházban lévő ingatlanra, vagy még korábban, tervezőasztalról szerezte meg magának a lakást. A Király utca 40-es szám ismerős lehet az újságolvasók számára: a belváros és a bulinegyed közepén található hipermodern lakótömb korábban gyakran került a hírekbe a belvárosi ingatlanpanama egyik szimbolikus helyszíneként. A korábbi szocialista-liberális vezetésű erzsébetvárosi és terézvárosi, Verók István és Fürst György fémjelezte önkormányzatok 2004-ben döntöttek úgy, hogy a régi, leromlott állagú ingatlant nem felújítják, hanem eladják egy ingatlanberuházónak, amely végül a magyar fővárosban taroló izraeli hátterű Autóker Holding lett. Bár az önkormányzat eredetileg azt lebegtette, hogy az egykori bérház helyén öregek otthona épül, ám végül luxusapartmanház lett belőle. A ház elpusztítása nem ment egyszerűen: 2006-ban a munkagépek ugyan nekiálltak lerombolni a Hild-tervezte bérházat, ám akkor a zsidónegyed megmentésén fáradozó civil szervezetek munkája nyomán egy időre sikerült megálljt parancsolni a munkagépeknek. Azonban mire a bontást megtiltó határozat megszületett, addigra a ház tetőszerkezetét már leszedték, így a többi munkát már a természet végezte el. Emiatt 2014-re egy omlás nyomán életveszélyes lett az épület, végül a kormányhivatal bontási engedélyével földig rombolták az épületet. Ugyan az engedély szerint az új házat az eredeti Hild-ház szellemiségében kellett volna újjáépíteni, ám az Autóker-vezér Ehud Amirhoz kötődő Triholding K40 néven megvalósított apartmanház csak kívülről és körvonalaiban emlékeztetett a régi bérházra. Kerestük azt ingatlanbizniszek ügyében Pálffy Kingát, de nem tudtuk elérni. Szélyes Domokost viszont igen, ő a fenti ügyek részleteit firtató féltucatnyi konkrét kérdésünkre mindössze ennyit felelt, s ennek szó szerinti közlését kérte: "Az elmúlt években családom ingatlan beruházásait Budapest belvárosi, Pest megyei és B.-A-.Z. megyei ingatlan eladásokból és hitelből finanszíroztuk. Az elmúlt több mint 20 évben végig felsővezetőként dolgoztam különböző Társaságoknál. Munkámat mindig a legjobb tudásom szerint, tisztességesen és becsületesen végeztem. Erre törekszem a jövőben is."