Úgy tűnik, minden évben be kell majd adatni a koronavírus elleni oltást

Örökös biztonságban nem érdemes reménykedni, a legígéretesebb oltásfejlesztések is csak 3-12 hónapos védettséget ígérnek.

Nem biztos, hogy ha kifejlesztenek egy valóban hatékony koronavírus-vakcinát, minden visszaáll a járvány előtti kerékvágásba. A tudomány jelenlegi állása szerint ugyanis a legígéretesebb oltások is csak 3–12 hónapos védettséget ígérnek – írta a hvg.hu

A Salon nevű, amerikai hírportál a legígéretesebb vakcinakutatások mellett egy, a Nature Medicine című orvosi szaklapban közölt tanulmányt idézve arról is beszámolt, úgy tűnik, a fertőzés által szerzett immunitás is csak 12 hónapig tart.

Még nem kimondott tény, hogy a koronavírus elleni immunvédelem nem szerezhető meg örökre, de a most rendelkezésre álló adatok ebbe az irányba mutatnak – mondta Charles Chiu, a kaliforniai egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó kutatója, aki szerint az influenza elleni oltáshoz hasonlóan a koronavírus-vakcina is szezonális lehet, és megnehezítheti a nyájimmunitás kialakulását is.