Védhet a szemüveg a koronavírustól

Fizikai gátat képez a szem előtt, és visszatart, hogy a szemünkhöz nyúlkáljunk.

A szemüvegesek közül kevesebben fertőződnek meg koronavírussal – derült ki abból a nemrég közzétett kínai tanulmányból, amelyről a Medicalxpress.com számolt be.

A vizsgálat szerint a Suizhou Zengdu Kórházban kezelt 276 Covid-19 fertőzött beteg csupán 6 százaléka volt szemüveges, míg Hubei tartományban, ahol a kórház található, a lakosság jelentősebb hányada, nagyjából 32 százaléka rövidlátó.

A kutatók egyik feltételezése szerint a szemüvegesek kevesebbszer nyúlnak a szemükhöz, a másik ok pedig az lehet a tudósok szerint, hogy a szemüveg fizikai gátat képez a szem előtt, így megakadályozza, hogy a vírust tartalmazó részecskék beszéd, köhögés vagy tüsszentés során a szembe jussanak.

A kutatók a tanulmányban azt is leírták, a betegség lefolyásában és súlyosságában nem figyeltek meg különbséget a rövidlátó és ép szemű fertőzöttek esetén. Hangsúlyozták azt is, az eredményeik megfigyeléseken alapulnak, az alátámasztásukra további vizsgálatokra van szükség.

Szemüveg viselésekor is óvatosságra van szükség, igazításakor, érintésekor fel lehet vinni a felületére kórokozókat, ezért érdemes sűrűn szappanos vízzel, a lencséket pedig speciális kendővel tisztítani. Azt sem árt tudni, hogy a folyadékcseppek a keret alatt is be tudnak jutni. Annak a problémának a megoldására, hogy maszkviseléskor a szemüveg bepárásodik, korábban írtunk néhány kipróbálható módszert.