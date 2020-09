Müller Cecília: Falun és városban, bárhol, bárki - a szépségipar azonban kivétel

Az országos tisztifőorvos az Operatív Törzs hétfői tájékoztatóján kijelentette, hogy a közösségi terjedés miatt sajnos már nem áll meg gócpontokban a fertőzés.

Kiss Róbert alezredes az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a rendőrök 41 esetben intézkedtek a hétvégén azért, mert tömegközlekedéskor az utasok nem viseltek maszkot, vagy nem megfelelően. Üzletekben, közösségi terekben szabályszegés miatt 104 esetben intézkedtek. A vendéglátóüzletek korlátozott nyitva tartását ellenőrizve a hétvégén ötször intézkedett a rendőrség, 18 fővel szemben. Kiss Róbert közölte, hogy múlt hétfő óta összesen 405 ember ellen intézkedtek: 337 esetben figyelmeztettek, 31 helyszíni bírságot szabtak ki, és 37 szabálysértési feljelentést tettek.



A mai napon 24 014 házi karantén van az országban.

A határátkelőkön Csanádpalotánál és Röszkénél kell 3 órát várni teherforgalomban, személyforgalomnál pedig Beregsuránynál kell két órát várni. Müller Cecília országos tisztfőorvos megerősítette, hogy újabb 702 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 24 716-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 13 beteg, így az elhunytak száma 749 főre emelkedett. 5152-en már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 18 815 fő. Kórházban 693 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 44-en vannak lélegeztetőgépen. Kijelentette, hogy ezek a számok az elmúlt hetekben emelkedő tendenciát mutatnak. Látható, hogy a járvány most már mindenütt, általánosan, az egész országban terjedésért a higiénés szabályok betartása rendkívül fontos. Úgy tapasztalják, hogy jogkövetőek az állampolgárok, egyre kevesebb helyen kell büntetést alkalmazni. Ez a járvány megfékezése miatt rendkívül fontos.

Míg tavasszal gócpontok alakultak ki, most egyértelműen a közösségi terekben terjed a vírus.

Közölte, hogy az elvégzett PCR-vizsgálatok száma is nagyon növekszik. Ismét hangsúlyozta, hogy kiemelten fontos az idősek védelme, de ebben az egyéni felelősségnek is nagy szerepe van. Az oktatás, nevelés megfogalmazása szerint rendben zajlik, az Operatív Törzs jelenleg 17 óvodában és 7 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 118 osztálynál és 3 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt. Az iskolák felkészültek az október elsejétől kötelező hőmérséklet szűrésre. A nagyobb intézményeknél hőkaput alkalmaznak. Elmondása szerint a holnapi napon kezdődik a szállítás, elsejére minden intézmény megkapja a szükséges eszközöket. A szépségszalonok nem kerültek be a jogszabályba, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásokat fogalmazott meg a fodrászatok, kozmetikák működéséhez. Müller Cecília szerint a legfontosabb szabály, hogy a szolgáltatást nyújtó, illetve az azt igénybe vevő is legyen egészséges, és mindenki viseljen maszkot. Ahol nem az arc kezeléséről van szó, ott a szolgáltatás teljes igénybe vétele alatt maszkot kell viselni. Javasolta, hogy a vendégek lehetőleg ne találkozzanak egymással, ne legyen várakozási idő. Nem javasolja most a magazinok, kihelyezett tárgyak – például tollak – használatát az üzletekben. Újságírói kérdések: Müller Cecília közölte, hogy az iskola belépéskor a hőméréskor a maximális értéket 37,8 fokban állítják meg. Ha a második mérés is ezt, vagy ennél magasabb hőfokot ad, azt javasolják, hogy a gyereket vigye haza a szülő. Ha valaki fertőzés-gyanúsnak minősül, és a háziorvos mintavételt rendel el nála, ő onnantól kezdve ne közlekedjen, ne menjen közösségbe. Maradjon otthon, és várja meg az Országos Mentőszolgálat mintavevő egységét. Arra a kérdésre, hogy van-e még különbség a közösségi terjedés miatt a városi, illetve falusi életforma között, Müller Cecília kijelentette, hogy már nincsen. Korábban egy-egy összejövetel miatt gócpontok alakultak ki, a rendezvények továbbra is fertőzési lehetőséget jelentenek. Most viszont már nincs olyan hely, ahol nem lehet elkapni a vírust, mivel bárhol, bárki fertőzött lehet. Egyes munkakörökben nehézséget okoz a maszk folyamatos viselése. Arra a kérdésre, hogy mennyi ideig érdemes viselni, Müller Cecília azt válaszolta, hogy sok munkakör és munkakörnyezet van Ezért azt javasolta, hogy a foglalkozási orvossal konzultálva, az NNK ajánlásait figyelembe véve határozzák meg a munkáltatók, hogy hol, milyen óvintézkedést kell bevezetni, kell-e folyamatosan viselni a maszkot, vagy máshogy megoldható a távoltartás szabálya. Úgy fogalmazott, hogy munkahelytől és munkakörtől függ ez a kérdés.

A szociális intézményekbe a kórházból akkor kerülhetnek vissza a betegek, ha két negatív PCR-teszttel rendelkeznek.

Azok, akik csökkent tüdőkapacitásra és egyéb tünetekre panaszkodnak. Vannak, akiknél a gyógyulást követően is fennáll a gyengeség érzése. Egyfajta rehabilitációs tervvel kell őket a régi életükre visszaállítani, a D-vitamin, a mozgás lassú bevezetése, esetleg a pszichés támogatás is javasolt. Káoszt okozhat az iskoláknál a reggeli lázmérés. Az a legmegfelelőbb eszköz a szűréshez? Müller Cecília azt válaszolta, hogy a szülők felelős magatartása is sokat segít. A koronavírus tünetei nagyon sokfélék, de a láz alapvető tünete, több mint 90 százalékban jelen van a fertőzötteknél. Akik ilyen, és légúti tüneteket mutatnak, azokat ki kell vonni a közösségekből. Az egy háztartásban élők egy fürdőt és konyhát használnak, ezért egy igazolt koronavírusos beteg környezetében ők szoros kontaktusnak minősülnek. Arra a kérdésre, hogy hol azonosítottak gócpontokat, Müller Cecília azt felelte, hogy a közösségi terjedés miatt sajnos nem áll meg már a fertőzés gócpontokban.