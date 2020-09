Lövedék landolt egy babakocsiban Egerszólát mellett

A férfi nem tudott beletörődni abba, hogy felesége megcsalta, a vád szerint agyonlőtte riválisát és annak apját is.

Aljas indokból, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség a férfi ellen, aki a hatóságok szerint tavaly augusztusban két embert szabályosan kivégzett Nyíregyházán. A vádirat lényege, hogya vádlott felesége 2019 februárjától a munkahelyén intim kapcsolatba került a főnökével, a későbbi sértettel. A vádlott néhány hónap elteltével tudomást szerzett a viszonyról, ezért a házassága megromlott, többször veszekedett feleségével, aki kis időre el is költözött tőle.

Egy sérelem váltotta ki a gyilkos dühöt

A férfi indulatait csak még jobban felkorbácsolta, amikor tavaly augusztus 26-án megtudta, hogy félrelépő feleségét meg is sértette főnöke. Az asszony ugyanis elmondta neki, hogy összeveszett korábbi szeretőjével, aki lekezelően beszélt vele. A féltékenységtől és a sértettségtől is őrjöngő vádlott ekkor öt lőszert tárazott be engedéllyel tartott vadászpuskájába, majd autóval a sértett házához hajtott.

Mikor meglátta a kertes ház udvarán dolgozó férfit, elkezdődött az ámokfutás:

a vádlott már az autóból kiszállva célzott lövést adott le haragosára, aki gyorsan fedezéket keresett, majd bemenekült a házba. Ez sem mentette meg életét: támadója újabb átlőtte a ház zárt bejárati ajtaját, és eltalálta mögötte háttal álló áldozatot, aki azonnal meghalt.

A lövések hallatán kijött az utcára, a sértett szomszédban lakó, 65 éves apja is – az őrjöngő fegyveres rá is azonnal tüzet nyitott, de elsőre nem találta el. Az idős férfi rákiabált támadójára, majd fia háza felé indult. Ekkor, hátulról kapta az életét kioltó második lövést.

A lövöldöző ezután Nyíregyháza külterületére hajtott, és egy félreeső helyen várakozott, majd az őt nagy erőkkel kereső helyi rendőröknek megadta magát.



A vádiratban az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak azzal, hogy legkorábban 35 év múlva vizsgálja meg a bíróság azt, hogy a vádlott feltételes szabadságra bocsátható-e.