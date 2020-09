Egy lépésre a főtáblától a Ferencváros

A Fradi a három idegenben lőtt góljának köszönhetően kedvező előjelekkel várhatja a Molde elleni budapesti visszavágót.

A Ferencváros ukrán vezetőedzője, Szerhij Rebrov szerint csapata számára a keddi visszavágó (tv: M4 Sport 21.00) sem lesz könnyebb, mint a Molde elleni párharc múlt heti első felvonása a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező negyedik, utolsó fordulójában.



„Nehéz mérkőzést vártam már idegenben is, ahol nehezítette a helyzetünket a műfű és az időjárás is. Kielemeztük azt a találkozót, de most sem számítok könnyebb összecsapásra annak ellenére, hogy készen állunk a feladatra”

– mondta hétfői sajtótájékoztatóján Rebrov, aki szerint a 3-3-as döntetlennel végződött norvégiai meccsen játékosai nem mutatták meg a bennük rejlő potenciál száz százalékát. Az ukrán szakember ennek ellenére bízik abban, hogy a visszavágón ez sikerül. „Hiszek a játékosaimban. A mostani és az előző idényben összesen hét selejtezős párharcot vívtunk, ebből hatot megnyertünk, majd tavaly az Európa-ligában mindenki szerint halálcsoportba kerültünk, az utolsó fordulóban mégis továbbjutási eséllyel léptünk pályára” – fogalmazott Rebrov. Franck Boli, aki éveken át Norvégiában futballozott, azt mondta, őt mindig a győzelem motiválja, ezért bizonyítási vágyán semmit sem változtatott, hogy a skandináv ország egyik képviselője ellen kellett pályára lépnie. „Azért küzdünk, hogy a legmagasabb európai szinten képviselhessük magunkat. Most a BL kapujában állunk. Amikor ideigazoltam, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar sor kerül erre, de egyáltalán nem vagyok meglepődve, hiszen jó csapat vagyunk egy jó edzővel” – fogalmazott. A Ferencváros a múlt szerdai mérkőzés óta nem lépett pályára, a minél kedvezőbb felkészülés jegyében januárra halasztották a csapat Budafok elleni idegenbeli bajnokiját. A Molde vesszőfutása ezzel szemben folytatódott a norvég bajnokságban, ugyanis szombaton 1-0-ra kapott ki otthon a kiesés elől menekülő Sandefjord együttesétől. Ami a statisztikát illeti, az FTC története során tíz olyan európai kupapárharcot vívott, amelyben az első mérkőzésen idegenben döntetlent ért el, ezek közül nyolcszor jutott tovább. A Molde ezzel szemben hétszer került olyan helyzetbe, hogy hazai döntetlen után kellett volna kivívnia a továbbjutást, s háromszor járt sikerrel. Ezek közül a legnagyobb skalpot egyértelműen az 1999/2000-es szezonban gyűjtötte be, amikor is a BL-selejtező utolsó körében az otthoni 0-0 után 1-1-es döntetlennel, idegenben lőtt góllal búcsúztatta a spanyol Mallorcát és jutott fel története során először, s ez idáig utoljára is a főtáblára. Az FTC 25 év után juthat újra a legrangosabb európai kupasorozat csoportkörébe, a zöld-fehérek emlékezetes BL-szereplése óta a magyar csapatok közül csak a Debrecennek sikerült elérnie a csoportkört a 2009/10-es idényben.