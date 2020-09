Rossi két újoncnak szavazott bizalmat

A magyar válogatott jövő csütörtökön Bulgária vendégeként Szófiában játszik Európa-bajnoki pótselejtezőt.

Marco Rossi szövetségi kapitány a soron következő három októberi mérkőzésre kijelölte a magyar labdarúgó-válogatott 26 fős keretét. Az olasz szakember annak jegyében válogatott be ennyi játékost, hogyha egészségügyi problémák miatt néhány futballista ki is dőlne, akkor is legyen kihez nyúlnia. Az olasz szakember ezúttal két olyan játékosnak szavazott bizalmat, aki korábban nem kapott még meghívót: a ZTE 31 éves támadója, Könyves Norbert a hétvégén két góllal terhelt a DVTK hálóját, míg Varga Kevin immár a török élvonalbeli Kasimpasában is letette névjegyét, második mérkőzésén megszerezte első találatát. Kecskés Ákos és Babati Benjámin volt már kerettag, ám egyikük sem mutatkozhatott még be címeres mezben. Kleinheisler László, az Osijek középpályása személyes okok miatt nem kapott helyett a keretben, míg Dzsudzsák Balázs és Korhut Mihály azért, mert a másodosztályban szerepelnek. „Tisztelem Balázs múltját, a 108-szoros válogatottságát. Nagyon remélem, hogy lesz lehetőségem meghívni őt még a válogatottba, de megvannak a szabályok, amelyekhez tartom magam, s amelyek egyelőre nem teszik lehetővé, hogy behívjam” – mondta Rossi. Szalai Ádám – akinek a múlt hét elején jelezte a Mainz, hogy nem számít rá – ugyanakkor ott van a keretben, mert nem állt le az edzésekkel, másfél hete gól is lőtt a Német Kupában. A 32 éves támadó ügye pedig még pozitív fordulatot is vehet, mert a klubvezetés hétfőn menesztette a vezetőedzőt, Achim Beierlorzert. Helyet kapott a keretben Willi Orbán is, aki klubcsapatában hosszú ideje csak a kispadot „koptatja”. „Ő most a legjobb középső védő, aki elérhető a számunkra. Ha őt most nem hívnám meg, le kellene, hogy tartóztassanak” – vélekedett Rossi, aki tudja, hogy a körülmények miatt mindhárom meccsen nem számíthat a Leipzig légiósára. A magyarok előbb jövő csütörtökön Bulgária vendégeként Szófiában játszanak Európa-bajnoki pótselejtezőt, majd azt követően három, illetve hat nappal Szerbiában és Oroszországban lépnek pályára a Nemzetek Ligája B divíziójának 3. és 4. fordulójában.