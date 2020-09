Putyin nem teketóriázik: beoltatja magát az új orosz vakcinával

A helyiek azt mondták, jó jelölt volt, ezért választották meg.

Kimaxolták az abszurditást a vasárnapi helyhatósági választásokon az Olt megyei Deveselun településen. Mint ahogy korábban a Népszava is beszámolt róla, az eddigi polgármester, Ion Aliman nemrég elhunyt a koronavírus-fertőzés szövődményei miatt. Ám mivel nem sikerült közös jelöltet állítani, ezért az új választás kiírásának reményében a két legnagyobb román párt elintézte, hogy az élők sorából távozott polgármestert is meg lehessen választani. Ez pedig sikerült is: a Főtér beszámolója szerint