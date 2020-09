Kockázatos vírusvédelem: Ingyenes, de nem problémamentes az oltás

Sokan kérik az influenza elleni ingyenes vakcinát, ám azt csak egészségesek kaphatják. Az igénylők tesztelésére viszont nincs lehetőség.

Csak egészséges ember kaphatja meg az influenza-elleni vakcinát, holott azt egyelőre a háziorvosok sem tudják, miként ellenőrizhetik ilyenkor, lappang-e koronavírus a páciensben. Pedig mielőbb választ kellene találni erre: miután a kormány az influenzajárvány megelőzése érdekében idén mindenkinek térítésmentessé tette a védőoltást, nagy az érdeklődés, sokan kérdezik a rendelőkben, mikor, hogyan juthatnak a vakcinához. További gondot okoz, hogy a jelek szerint éppen azok készülnek tömegesen felkeresni a háziorvosi rendelőket, akiket a veszélyeztetettek közé sorolnak, vagyis a koronavírus miatt épp távol kellene tartani őket onnan. Arról, hogy miként lehet kockázatmentessé tenni az oltást, az országos tiszti főorvos a közelmúltban csak annyit mondott: telefonon egyeztetett időpontban kaphatják meg a vakcinát az érintettek. Lapunk kérdésére, hogy miként fogják ellenőrizni a háziorvosok, egészséges-e páciens, és nem tünetmentes koronavírushordozó, Cserni István verőcei háziorvos, a Háziorvosok Online Szervezetének (HaOSz) alelnöke azt mondta: Ezt nem tudják kontrollálni. Arra ugyanis nem lát lehetőséget, hogy a koronavírus-mentesség igazolására két negatív PCR-tesztet kérjen az oltásért érkezőktől. Okozhat-e problémát, ha valakit tünetmentes covidosként beoltanak influenza ellen? Erre a kérdésünkre Kemenesi Gábor virológus azt felelte: „Nem tudjuk.”

A virológus szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy azért nem jó például felső légúti panaszokkal küszködőknek beadni az influenzaoltást, mert akkor az immunrendszer „el van foglalva”, így nem lesz olyan hatékony a vakcina, nem képes kellő immunválaszt kiváltani. Megjegyezte: egyelőre más okoz nagyobb problémát. Az aktuális influenzaoltás hatóanyagát mindig aszerint állítják össze, hogy melyik vírus okozta a megbetegedéseket az adott ciklusban a déli féltekén. Csakhogy az idén a Covid-19-megbetegedés miatt bevezetett intézkedések hatására gyakorlatilag elmaradt ott az influenza-járvány, ezért most nem tudni, hogy az északi féltekén melyik vírustörzs válhat dominánssá. „Ha szerencsénk van, benne lesz az is a már elkészült oltóanyag komponensei között” – tette hozzá. Az influenzával oltottak számának várható jelentős növekedése újra aktuálissá teszi a háziorvosok régi kérését: fizessen nekik a vakcina beadásáért az állam! Most a felnőtt és vegyes praxisokban az influenza oltásért csak akkor jár díjazás, ha a teljes körzetben elérnek egy bizonyos átoltottságot. Az viszont mindig csak utólag derül ki, hogy mennyi ez a küszöbszám. További probléma, hogy például egy 1500 fős körzetben a harmincszázalékos átoltottsághoz elég 450 oltást beadni, ugyanezt az arány egy 3000 fős praxisban már 900 beteg beoltását jelenti, miközben a két érintett orvos egyéb leterheltsége is összehasonlíthatatlan. A Háziorvosok Online Szervezete ezért már többször is kezdeményezte, hogy a térítésmentes oltások beadásáért az állam fizessen kétezer forint immunizálási díjat. Két éve már széles szakmai egyeztetést követően eljutottak arra a pontra, hogy a humántárca is javasolta a kormánynak a tételes immunizációs díj bevezetését, de ez azóta sem történt meg. Cserni István hozzátette: ha 2020-ban a szakmai szervezetek és kormányzat is fontosnak tartja az influenza átoltottság növelését, akkor szükség van erre a kompenzációra. Ez ráadásul idén különösen indokolt lenne, hiszen a COVID-járvány már most is jelentős pluszterhet ró az alapellátókra, és a helyzet rosszabbra fordulhat, ha ismét home office-ba kényszerülnek az idősebb háziorvosok.