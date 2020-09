Meghalt az asszony, akinek fertőtlenítővel mosták ki a hasüregét sóoldat helyett

A műtét során valószínűleg ott hibázhattak, hogy nem címkézték fel az üveget.

Meghalt az a csurgói asszony, akinek sóoldat helyett fertőtlenítőszerrel mosták ki a hasüregét még májusban, a szigetvári kórház nőgyógyászatán

- adta hírül az RTL Klub. Ezután válságos állapotban szállították a pécsi klinika intenzív osztályára, ahonnan már nem tért haza. A műtét során valószínűleg ott hibázhattak, hogy nem címkézték fel az üveget, így keveredhetett véletlenül a fertőtlenítő - amit általában műtők és eszközök tisztításához használnak - a sóoldatok közé. A csatornának nyilatkozó szakértő szerint ha a szervezetbe bejut, akkor ott roncsoló hatása van a fertőtlenítőnek. Tovább súlyosbítja a helyzetet az így szétroncsolt szerv hibás működése. A híradónak a szigetvéri kórház főigazgatója megerősítette, a mérgezés szövődményeibe halt bele a csurgói asszony.



A nő két gyermeket hagyott hátra.

Az is kiderült, a rendőrség is vizsgálja a történteket. Amit már mi teszünk hozzá, hogy ha találnak a hatóságok az ügyben felelőst, akkor akár halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésért vonhatják felelősségre. Ebben az esetben 5 év szabadságvesztés is kiszabható.