Felháborító kijelentése miatt mondatnák le Szigetvár polgármesterét

Vass Péter, Szigetvár független polgármestere szerint a "nem száz százalékos" gyerekeket el kéne különíteni, mint a beteg malacokat. A városatya egy iskolai rendezvényen adott hangot véleményének, amiről felvétel is készült, ezt fel is töltötték az internetre. A polgármester beszéde nagy felháborodást keltett, többen lemondatnák posztjáról Vasst, aki ennek ellenére a most sem tartja szerencsétlennek a kijelentését.