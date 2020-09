Gázárcsökkentést, egészségügyi és oktatási béremelést sürgetnek Matolcsyék

A forint romokban, az infláció az egekben, ennek ellenére az MNB a kormány helyett ötletel. A jegybank 50 pontos válságkezelő csomagjában többek között javasolják a három gyerekes nők szja-mentességét is.

A családok védelme, a munkahelyek megőrzése, célzott adócsökkentések és a beruházási programok felgyorsítása az akut időszak legfontosabb feladatai. A válság kezeléséhez a költségvetési politika, a monetáris politika, valamint a versenyképességi politika határozott és összehangolt lépéseire van szükség – olvasható a Magyar Nemzeti Bank 50 pontos versenyképességi csomagjában , amit kedden hozott nyilvánosságra az jegybank. A jegybanknak nem lenne feladata versenyképességi ötletek adása a kormánynak, vagy ha van is erre kapacitása, akkor is az elsődleges feladata az infláció leszorítása és a forint védelme lenne. Mind a két területen rendkívül gyenge teljesítményt mutat az MNB, mind az infláció, mind az euró árfolyama az egekben, ám láthatóan nem ezzel foglalkoznak a Szabadság téri bankpalotában. Szó, ami szó, a kormány – a Pénzügyminisztérium, a vele vetélkedő innovációs tárca és az egyre nagyobb szerepet játszó külügyminisztérium – az eddigi válságkezelési eredmények alapján rászorul a jó tanácsra. Ugyanis a kormány a koronajárvány okozta válságkezelést nagyon eltolta: a nem megfelelő pontokon a nem megfelelő eszközökkel avatkozott be a válság következményeinek tompításába. Az MNB szerint a foglalkoztatás gyors helyreállását a munkahely-védelmi akcióterv adókedvezmények kiterjesztése segítheti, miközben az infrastrukturális fejlesztésekben a 21. századot meghatározó megatrendekre (például digitalizáció, zöld gazdaság) érdemes a hangsúlyt helyezni.1. Munkahelyvédelmi bértámogatás folytatása és egyszerűsítése 2. Munkahelyvédelmi Akcióterv kiterjesztése a koronavírus járvány alatt állásukat elvesztő foglalkoztatottakra 3. Járványhelyzettel kapcsolatos adókedvezmények újbóli bevezetése 4. Közfoglalkoztatás kibővítése és a piaci foglalkoztatás támogatása 5. Átképzési járadék bevezetése, illetve sikeres vizsga esetén az álláskeresési járadék újraindítása6. A családi adókedvezmény összegének növelése 7. A háromgyermekes anyák szja-mentességének bevezetése 8. A kisgyermeket nevelő, részmunkaidőben foglalkoztatott anyák szja-mentessége 9. Szükséges esetben rendkívüli táppénz nyújtása a gyermeket nevelő munkavállalóknak 10. Fecskeház programok indítása 11. Magasabb álláskeresési járadék a gyermeket nevelő munkanélkülieknek12. Barnamezős területek kijelölésének véglegesítése 13. Általános 5 százalékos lakásáfa visszaállítása,4 százalékos szektorális különadóval 14. Magáncélú ingatlanok építése után áfavisszatérítés az összes településen 15. Bérlakás program fiataloknak és állami alkalmazottaknak 16. Hazai építőipari alapanyag-gyártói kör és kapacitás bővítése17. Hiteltörlesztési moratórium célzott meghosszabbítása, féléves felülvizsgálattal 18. Gázárak több lépcsőben való csökkentése 19. Egészségügyben és oktatásban dolgozók béremelése 20. A belföldi turizmus támogatása SZÉP kártyán és közvetlen juttatásokon keresztül 21. Alapvető élelmiszerek vásárlásának támogatása nagycsaládosok és nyugdíjasok számára 22. A kiszállított és elviteles ételek áfakulcsának 5 százalékra csökkentése23. Vállalati forrásszerzés ösztönzése garanciaprogramokkal 24. Új lakáshitel-program energiatakarékos lakások építésének ösztönzésére 25. A vállalati csődeljárás reformja 26. Viszontbiztosításon alapuló kockázatmegosztás 27. MFB aktív részvétele eszközkezelő felállításában és infrastruktúra projektek támogatásában28. Egészségügyi infrastruktúra és kutatói kapacitások fejlesztése 29. Közúti és vasúti kapcsolatok fejlesztése a magyarlakta határvidékekkel 30. Bölcsőde fejlesztési program gyorsítása 31. A korábban kifizetett EU-előlegek felhasználásának felgyorsítása 32. Magas hozzáadott-értékű FDI befektetések vonzásának erősítése 33. A helyi iparűzési adóban kedvezmény a beruházás és K+F kiadás után 34. A veszélyhelyzetbe kerülő, nemzetgazdaságilag fontos vállalatok megmentése35. Megújuló energiatermelésre való átállás gyorsítása és a villamosenergia hálózat fejlesztése 36. Átfogó épület-energiahatékonysági program 37. Bio-, illetve élelmiszerhulladék hasznosítási infrastruktúra 38. Víziközművek felújítása 39. A mezőgazdasági infrastruktúra fejlesztése40. Kormányzati megrendelés hazai gyártású informatikai eszközökre 41. Magyar információbiztonsági szoftveripar támogatása és a digitális kreatív ipar fejlesztése 42. Az e-közigazgatási megoldások érdekében kormányzati IT beruházások és adatbázisok összekapcsolása 43. 5G-n alapuló digitális infrastruktúra fejlesztése 44. Az ingatlanügyletek és az építőipar hatékonyságának növelése informatikai fejlesztésekkel45. Otthoni munkavégzés támogatása 46. Közösségi közlekedés igénybevételi szabályainak szigorítása 47. Iskolai védekezés szabályainak rugalmas alakítása 48. Távoktatás fenntartása a felsőoktatásban 49. Államilag támogatott koronavírus-tesztelések bővítése 50. Távmunka biztosítása a gyermekes munkavállaló igénylése esetén