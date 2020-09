Megvan az Alkotmányvédelmi Hivatal új főigazgatója

Bárdos Szabolcs eddigi főigazgató-helyettes vezeti majd a szervezetet – értesült a Népszava.

Bárdos Szabolcs lesz október 1.-től az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) új főigazgatója – értesült több forrásból a Népszava. Lapunk információi szerint az AH eddigi műveleti főigazgató-helyettesének kinevezését egyhangúlag támogatta keddi meghallgatásán az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. - Meggyőző az életrajza, meggyőző volt a meghallgatáson is, fiatal szakember, akit nem érhet az a vád, hogy politikai kinevezett lenne, megadtuk neki a bizalmat – mondta a testület egyik tagja lapunknak. Az AH élére azután kellett új vezetőt kinevezni, hogy Kiss Zoltán addigi főigazgatót szeptember 14.-én Pintér Sándor belügyminiszter javaslatára Orbán Viktor felmentette hivatalából. A lépés annyiban meglepetést keltett, hogy 39 éves, a szervezetet 2015 óta vezető Kiss Zoltánt tavaly még dicsérte Orbán Viktor. Két hete több találgatás is megjelent a dandártábornok távozásának okairól (például, hogy azért kellett mennie, mert az AH nemzetbiztonsági átvilágítása nem tárta fel Kaleta Gábor perui nagykövet pedofil bűncselekményét), de ezt több forrásunk is cáfolta. Informátoraink szerint a távozást maga Kiss Zoltán kezdeményezte, mert diplomáciai pályára szeretne váltani és ehhez bírja is Orbán Viktor támogatását. - Ez egy „beragadós szakma”, ha tényleg váltani akar, akkor ezt most kellett megtennie – mondta egy nemzetbiztonsági forrásunk. Bárdos Szabolcs végigjárta a ranglétrát a nemzetbiztonsági szervezetben, szintén még fiatal, forrásaink nagy tudású, jó szakembernek írták le.